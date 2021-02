Diputados aprueban ley que declara patrimonio de la nación canciones, documentos relacionados a Ejército de Sandino

La Asamblea Nacional dominada por el partido de Daniel Ortega, aprobó con 74 votos a favor, 9 en contra y 4 presentes la Ley que "declara la Bandera, el sello, las canciones, los documentos escritos, gráficos y audiovisuales del Ejército defensor de la Soberanía Nacional como patrimonio cultural inmaterial de la nación". La aprobación se realizó luego de una sesión especial en conmemoración del 87 aniversario de la muerte de Sandino.

El artículo 2 de la iniciativa de Ley expresa:

"El Gobierno de la República fomentará a través de sus instituciones y en coordinación con los Gobiernos municipales, gobiernos regionales, y protagonistas culturales, las acciones de salvaguardia, promoción, difusión, conocimiento, valoración, apropiación, y transmisión a las futuras generaciones, de los conocimientos, valores, y significados que poseen estos símbolos patrióticos como manifestaciones de nuestra cultura" dice la iniciativa de Ley.

Previo a la votación el diputado sandinista José Antonio Zepeda aprovechó para defender a la sancionada policía sandinista y al Ejército.

"Nuestro ejército nacional y nuestra policía nacional son fieles cumplidores a la constitución política no son la guardia nacional que respondía a intereses de los grandes terratenientes que llegaban a matar y expropiar, les duela a quien les duela tenemos un ejército y policía con mucho orgullo en este país" dijo Zepeda quien ignora la masacre que ejecutó la Policía a manifestantes en el año 2018 y el armamento a paramilitares que el Ejército aún no desarma, según denuncias de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Para el diputado liberal Roberto Villalobos, esta ley servirá para adoctrinar a niños y jóvenes en las escuelas, ya que se promoverá la figura de Sandino, que ha sido confiscada por el partido de Daniel Ortega, el FSLN.

"Esto es un adoctrinamiento para futuras generaciones, no se pueden seguir dando con un fin político. La constitución política nos permite aprobar las leyes cuando son de beneficio de todo un pueblo y no para adoctrinar, sino para el bien, común, no al adoctrinamiento político que se está imponiendo en esta ley", argumentó el diputado Lira del PLC.

Obra de Mejía Godoy en riesgo

La obra musical de los hermanos Mejía Godoy, estaría prácticamente en riesgo con la aprobación de esta ley. Carlos Mejía dijo en un video hace un par de semanas que ya nada le sorprende de las acciones que realiza la familia Ortega Murillo pues atropellan todos los derechos, hasta la "libertad de creación".

Godoy denunció que el régimen continúa usando sin derecho la obra musical de los Mejía Godoy, "no hay nada nuevo bajo el sol, siguen usando y abusando de nuestras canciones, sino también del grupo Pancasán, del grupo Guardabarranco y de todos aquellos que nos oponemos a ser parte de su orqueón oficialista. Ni siquiera tienen el mínimo decoro de cumplir con el derecho moral de poner los nombres y dar el crédito autoral de nuestras obras".

Para el compositor no le sorprende que el régimen se apropie de más de 500 canciones escritas a lo largo de este medio siglo de su labor creativa, "es más pueden disponer de las últimas mazurquitas que escribí esta mañana"