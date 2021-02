Observatorio ciudadano del covid-19 reporta 65 nuevos casos y 9 fallecidos en esta última semana

9:18 a.m.

El observatorio Ciudadano Covid-19 Nicaragua en esta semana reportó 65 nuevos casos sospechosos en 11 departamentos del país entre ellos Rivas, Managua, Estelí, León, Matagalpa, Masaya, Jinotega, Madriz, Chinandega, Nueva Segovia y Río San Juan. También reportaron 9 personas fallecidas.

“El virus continúa circulando en nuestro país. Esta semana recibimos reportes de 65 nuevos casos desde 11 departamentos. Entre ellos un nuevo caso de personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. También se reportaron 09 nuevas personas fallecidas con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19” señala el Observatorio.

Por tal razón este agrupación llama a no bajar la guardia en contra del covid-19, y recuerda que debemos “conservar una distancia física de 2 metros respecto a otras personas; lavado de manos con agua y jabón por lo menos durante 40 segundos o si no tenemos acceso a agua y jabón, higienizar las manos con alcohol al 70% durante 20 segundos; uso de mascarilla de tela de 3 capas y si es posible, careta facial protectora; no tocarse la cara, en especial ojos, nariz y boca sin antes haber lavado sus manos; evitar las aglomeraciones y, mantener ventilación de preferencia natural, sobre todo en lugares cerrados. Lo mejor sigue siendo ¡Quedarse en casa!” recalca el observatorio.

Hasta la fecha el Ministerio de Salud Sandinista reporta 6,398 personas contagias con el coronavirus y únicamente 172 ciudadanos fallecidos por el mismo. Sin embargo, el observatorio de Corvid-19 Nicaragua a través de sus redes de verificación a nivel nacional contabilizan 12,955 casos sospechosos y 2,970 decesos por esta causa.

De igual manera el Observatorio contabiliza hasta la fecha En total 2,710 irregularidades. 89% desde todos los departamentos y regiones autónomas del país mientras 9% corresponden a acciones de alcance nacional o que tuvieron lugar en varios departamentos y regiones autónomas y 2% a información no disponible en reportes recibidos.

“En el período del 11 al 17 de febrero 2021 se reportaron 7 irregularidades. Continuamos recibiendo de forma mayoritaria denuncias sobre exposición de personas en actividades o aglomeraciones” indica el informe del observatorio.