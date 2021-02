Supuesto sacerdote que bendice a Fidel Domínguez no pertenece a Iglesia católica de Nicaragua

"No pertenece a la Diócesis de León" así aclaró el Padre Víctor Morales, la sorpresiva aparición de un supuesto sacerdote que bendice al verdugo de los leoneses el jefe policial sancionado Fidel Domínguez. El hombre con sotana negra y crucifijo es seguidor de la iglesia ortodoxa y desde hace una año se ha asentado en un lugar conocido como la Ceiba en León.

"El se dice ser cura ortodoxo. No pertenece tampoco a ninguna diócesis de Nicaragua" agregó el Padre Morales en declaraciones a 100% Noticias.

“Que tal queridos hermanos que me sintonizan a esta hora, en esta tarde he tenido la gentileza de encontrarme con el señor comisionado Fidel Domínguez, el mero jefe de la policía de aquí, de la ciudad de León. Estoy a sus órdenes señor comisionado (le hace una reverencia), gracias por su gentileza y le pido al Señor que le bendiga abundantemente su trabajo, bendiga a su familia, a su señora esposa, sus hijos y a toda su familia. Los bendiga el Señor eternamente, ahora y siempre y por los siglos y los siglos, amen. Que Dios me lo bendiga”, finaliza diciendo el supuesto sacerdote mientras santigua a Domínguez y lo abraza.

El sancionado Fidel Domínguez respondió al supuesto cura "cuanto se lo agradezco”. El hombre con sotana negra bendijo hasta a la esposa de Domínguez quien falleció el año pasado.

El padre Víctor Morales, quien es vocero de la Diócesis de León reiteró que el hombre bendiciendo a Domínguez no es católico.

“Vive en una comarca de León que se llama La Ceiba. Pero no es católico. Él siempre ha estado medio metido ahí en esa comarca, pero hasta ahora se hace público. No sé ni como se llama. Tenía como un año de estar ahí, ha estado ahí en una enramada, en un rancho donde hace su culto" precisó el Padre Morales.

El Comisionado Fidel De Jesús Domínguez Álvarez, fue sancionado por Estados Unidos por haber "dirigido numerosos ataques contra ciudadanos y periodistas nicaragüenses. Por ejemplo, agentes de la Policía Nacional de Nicaragua agredieron a un periodista durante un operativo policial dirigido por Domínguez. Según los informes, Domínguez también participó en la tortura y palizas de un exdiputado de la oposición y tres miembros de una familia de conocidos opositores al régimen de Ortega" refiere la OFAC en el caso de la familia Reyes Alonzo, a quienes torturaron y humillaron en su propia casa y al periodista, director de Radio Darío Aníbal Toruño.