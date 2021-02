Excarcelado político Ervin Alexander Zamora Peña lleva 10 meses desaparecido en Costa Rica

10 meses desaparecido tiene el excarcelado político Ervin Alexander Zamora Peña, quien se exilió en Costa Rica debido al asedio del régimen de Daniel Ortega. La madre de Zamora informó a 100%Noticias que la última vez que vio a su hijo fue a finales de abril del 2020.

La progenitora de Ervin Alexander Zamora Peña informó que su hijo huyó a Costa Rica debido al hostigamiento policial que sufría tras ser excarcelado en mayo 2019. Sin embargo su mamá perdió contacto con él y teme lo peor.

“Fue liberado a finales de mayo 2019, estaba en máxima seguridad en el infiernillo, después que salió se tuvo que ir para Costa Rica por asedio y la última vez que lo vi estaba en Aguas Zarcas, Costa Rica, estuve con él 15 días a finales de abril del 2020, esta fue la última vez que lo vi, me hizo una llamada, después no supe nada más de él, llamé a la arrendataria para preguntarle por él, me dijo que se había ido y que no podía darme información de él, y no andaba celular” manifestó.

Ervin Alexander Zamora Peña fue preso político de Daniel Ortega por 11 meses y ahora tiene 10 meses desaparecido “cuando me lo agarraron lo golpearon, estuvo en el Chipote y me lo hicieron tortura como nadie se lo imagina y cuando lo llevaron a La Modelo tuvo dos intentos de suicidio, se quiso quitar la vida”, contó su progenitora.