Taiwán toma distancia de casas maternas inauguradas en propiedades robadas

La embajada de Taiwán tomó distancia de las casas maternas inauguradas por el Ministerio de Salud (MINSA) en las propiedades robadas a medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil en 2018. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, se reunió con la secretaria de la Embajada de la República de Taiwán, Eva Wei.

La representante del CENIDH informó que enviaron una misiva a la embajada de Taiwán en la que solicitaron una reunión con el diplomático, pero fueron atendidos por la secretaria de la sede. Taiwán aseguró que no financiaron ninguna casa materna en Managua.

“Cuándo vimos las noticias de Confidencial nos asustó mucho, nos impactó mucho. En realidad, estos proyectos, casas maternas y puestos de salud comenzaron el 2019 y todas ya estaban construidas, lo que nosotros hacemos es mejoramientos. Todas las casas maternas se encuentran en lugares apartados, en departamentos”, indicó la funcionaria a Núñez.

En la misiva, el CENIDH expuso que la Corte Suprema de Justicia sigue sin resolver los recurso de amparo de inconstitucionalidad, así como la impugnación de la cancelación de la personería jurídica.

“Enviamos información adjunta consistente en los documentos legales en los cuales se comprueba la admisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de los recurso de amparo de inconstitucionalidad y su correspondiente impulso que impugna la cancelación de la personería jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y el ilegal secuestro de los bienes del mismo. Demostramos el litigio pendiente que carece de una sentencia definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia”, señalan.

Para el CENIDH, el régimen de Daniel Ortega no puede disponer de los bienes de la organización ni adjudicárselo a ningún ente centralizado, pues sólo la Corte Suprema podría dictar sentencia.

Cenidh: “Nos sentimos asaltados”

Al respecto, la presidenta del CENIDH, Vilma Núñez, dijo sentirse “asaltada” pues considera que es obra de “delincuentes” “Un hecho en la racha de robos que este gobierno está cometiendo, nadie lo detiene, prácticamente nuestra reacción es lo que siente una persona que de pronto se enfrenta a un asaltante, no lo veo como un abuso de poder, si no que nos sentimos como asaltados su comportamiento es totalmente delincuencial, un comportamiento perverso, cínico”, dijo Núñez a 100%Noticias.

Además, Núñez asegura la foto de Ortega Murillo en las propiedades robadas confirman su “personalidad desquiciada” “esa parafernalia ponerle a todas las organizaciones rosado chicha es una personalidad desquiciada poner su foto, me parece que es un mensaje de pertenencia, eso me pertenece no nos olvidemos que estamos en un año electoral eso es una proyección política, se proyectan como candidatos”, expresó.

El exiliado y ex trabajador del CENIDH, Gonzalo Carrión, aseguró que ni la mejor obra podrá borrar que el régimen de Daniel Ortega son “asesinos” y “ladrones” dado que el Minsa aperturó una casa materna en el lugar.

“Ese centro asaltado por la arbitrariedad, por la mano militar de la dictadura Ortega Murillo lo consuma con una confiscación verdadera por la vía de hecho tratando de disfrazar, tratando de maquillar el robo fundado un centro de salud, ni la mejor obra que pretendan hacer va a borrar lo que hicieron porque además de asesinos, criminales de lesa humanidad, son ladrones y no podrán disfrazar, no podrán asaltar la memoria, el testimonio de lucha que tantos nicaragüense que decidieron vivir en libertad y que optaron por la democracia y nunca más dictadura”, dijo a 100%Noticias.