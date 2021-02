Los presos políticos enviaron esta semana una carta breve, pero con un contundente llamado a la unidad y su liberación inmediata. Actualmente el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen presos a unos 120 opositores a quienes les han imputado delitos comunes.

"La mayor demanda de ellos es la libertad de todos los presos políticos, porque ya no soportan estar ahí, ya no aguantan, algunos están mal de salud, sicológicamente están mal, y lo otro que demandan es la unidad de todos en Nicaragua" expresó a 100% Noticias la familiar de uno de los prisioneros que por seguridad no brindó su nombre.

PUEDE LEER: Estados Unidos anuncia prohibición de ingreso a quienes amenacen a disidentes y periodistas

La carta fue firmada por la mayoría y según la familiar de uno de los hay un sentimiento de "decepción" porque no se ha logrado la unidad de los bloques de oposición.

"Que se unan porque ya están decepcionados con todo lo que esta pasando, va avanzando el tiempo, y nada, no se mira ningún movimiento, no se ve que busquen liberación" lamentó la esposa de un preso político.

Reiteró el llamado para "que se unan, que no son monedita de cambio" ya que incluso corren riesgo estando adentro.

"Les están poniendo muchos presos comunes como vigilantes, en el caso de mi marido tiene a dos encima y ya no aguanta" denunció.

Los malos tratos, se suman a estas detenciones ilegales. Los custodios castigan más a un preso político y es por eso que lanzan este grito de desesperación para ser liberados y con el llamado a la unidad.

Esta semana la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michell Bachelet presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de ONU, su informe donde reiteró la demanda la liberación de las presas y presos políticos.

Las organizaciones de defensores de Derechos Humanos como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, saludaron el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Da constancia de las continuas violaciones que experimentamos las y los nicaragüenses, desde 2018 al menos 1614 personas han sido privadas de libertad por razones políticas sin garantías judiciales y en su mayoría sometidas a inhumanas condiciones y malos tratos. El Colectivo Nicaragua Nunca+ ha documentado 77 casos de personas que han sufrido torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes a partir de golpizas, asfixia, extirpación de uñas, amenaza de muertes, violación sexual, simulación de asesinato entre otros actos, 110 personas continúan presas por razones políticas aun cuando 46 de ellas son beneficiarias de medidas de protección por el sistema interamericano” manifestó Juan Carlos Arce del Colectivo.