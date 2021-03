Minsa obliga a firmar documento que los exime de de responsabilidad en vacuna covid-19

Este martes el régimen de Daniel Ortega y el Ministerio de salud sandinista empezaron a implementar la vacuna contra el covid-19 en Nicaragua, de manera voluntaria y en la que hacen firmar a los ciudadanos un documento en el que pretende eximirse de responsabilidad por los efectos que esta ocasione en el paciente.

El documento que el régimen hace firmar señala, “por medio de la presente manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida sobre la aplicación de la vacuna covid-19 y los síntomas que puedan presentarse, en tal condición acepto voluntariamente que se me aplique la vacuna del Covid-19 y eximo al gobierno de Nicaragua y al Ministerio de Salud de toda responsabilidad ante eventos relacionados con ello” cita el compromiso.

El epidemiólogo Leonel Argüello manifestó en entrevista con Lucía Pineda Ubau que aunque las personas firmen el atípico "consentimiento informado" para una vacuna, el MINSA y el régimen no quedarán exonerado por los efectos que pueda causarle la vacuna anticovid.

"Eso no te exime de responsabilidad legal, vos me firmaste que te opere, yo te opero, y te fue mal en la operación, yo no puedo decir ah no vos me firmaste el consentimiento ya ese es problema tuyo que quedaste mal. Yo sigo siendo responsable del resultado final, para que estemos claros. Hay alguna gente que me ha llamado que me dicen es un documento para exonerar al Ministerio de salud vos no tenés que exonerar a nadie, es una responsabilidad del gobierno protegerte como es una responsabilidad del gobierno promover que la gente se vacune, promover activamente que se vacunen porque es urgente… es su responsabilidad educar a la gente para que la gente con información pueda decidir vacunarse o no” manifestó el especialista en la salud" explicó el Dr. Argüello.

Según Argüello en Nicaragua nunca se ha utilizado el "consentimiento informado" en vacunas "si se va a utilizar ahora en esta vacuna pues me imagino que tendrá que utilizarse desde ahora en adelante que vacunen a tus hijos" mencionó.

"No sé si es un requisito de los donantes, no lo sé, no lo he visto en otro lado" precisó el epidemiólogo quien insiste en que el Minsa debe dar información amplia sobre la vacuna y dar a conocer el plan de vacunación.

De igual manera otros especialistas señalan que se puede afirmar que el documento de “consentimiento informado” que el gobierno está utilizando para la vacunación contra el covid19, no tiene base legal alguna ya que no cumple con lo establecido en la ley general de Salud, se trata de un documento que se implementa con fines políticos que pretende eximir de toda responsabilidad al gobierno y al MINSA, cuando en realidad estas instancias gubernamentales deben garantizar la salud de la población.

Por otro lado manifiestan que llama la atención que el documento no describe los riesgo ni efectos que podrían ocasionar la vacuna del covid-19 en los pacientes que decida aplicársela.