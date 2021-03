Viva Nicaragua Libre grita preso político Sergio Beteta al ser declarado culpable

Este miércoles 3 de marzo el Juez Séptimo de Distrito Penal de Juicios de Managua, Melvin Leopoldo Vargas declaró culpable al preso político, Sergio José Beteta por los delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de armas, pese que a través de videos de medios digitales nicaragüenses se aprecia que al momento de la detención del joven opositor solo portaba la bandera nacional y la rojinegra la quemó en protesta contra el régimen de Daniel Ortega.

“El Fiscal Elvin Diaz pidió pena de 16 años y 900 días multa por supuestos delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de armas. Sergio se negó a firmar acta, y gritó "Viva Nicaragua Libre" público a través de sus redes sociales el Dr. Montenegro.

Inconsistencia durante el proceso

Montenegro cuestionó a los "testigos" que presentó el Ministerio público “se le preguntaba a ellos si lo habían visto que portaba en sus manos o en ambas manos los extremos de una bandera azul y blanco y ellos negaron eso y cuando se les preguntó que si vieron quemando una bandera roja y negra de un partido político de este país ellos negaron que hubiera quema de alguna bandera, incluso negaron que él anduviera puesto algún tipo de casco en su cabeza o gorro” señala el Dr. Julio Montenegro.

Julio Montenegro manifestó que dentro de las declaraciones por parte de los testigos que fueron de 6 a 7 policías dijeron que vieron a Beteta en estado alucinógeno, “como defensa le pregunte que si había hecho algún estudio para determinar si él estaba bajo ese estado de drogadicción y respondió que no, entonces ese elemento ayuda a confirmar que simple y sencillamente que no se hizo ese tipo de estudio porque no andaba en ese estado” señaló el abogado.