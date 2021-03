Nicaragua levanta vigilancia de Pacífico tras suspensión de alerta de tsunami

11:56 a.m.

Managua, 5 mar (EFE).- El Sistema Nacional para la Prevención Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) de Nicaragua suspendió este viernes una vigilancia sobre el Pacífico, luego de que una alerta de tsunami en dicho océano fue suspendida a nivel internacional.



"El Centro de Alerta de Tsunami del Pacifico (de Hawái) emitió el boletín número 20 en el que se levanta la alerta de tsunami que se dio a conocer el día de ayer, a raíz del terremoto en la Región Islas Kermadec, Océano Pacífico Sur", informó el Sinapred, en una nota informativa, en el que explicó la suspensión de la vigilancia.

La alerta de tsunami había sido emitida desde la tarde del jueves para todos los países con costas en el océano Pacífico, luego de que tres poderosos terremotos de magnitudes entre 7,3 y 8,1 en la escala abierta de Richter sacudieron las aguas territoriales del noreste de Nueva Zelanda.



Aunque Nicaragua no declaró una alerta de tsunami, como algunos de los países vecinos, sus autoridades afirmaron que desplegaron un dispositivo de vigilancia en la costa Pacífico, para alertar a la población ante un posible desastre.



El Sinapred indicó que, desde anoche hubo una "vigilancia continua en las playas, acompañando a los líderes comunitarios de todas las comunidades expuestas a tsunami".



Según los boletines del Centro de Alerta de Tsunami del Pacifico, en caso de alcanzar las costas de Nicaragua, el tsunami no sería destructivo, ya que se expresaría en olas de apenas 30 centímetros a un metro de altura, sobre el nivel de las mareas, por lo cual no fue perceptible.

Las autoridades nicaragüenses se pusieron de acuerdo en levantar la vigilancia a las 07.23 horas local (13.23 GMT), luego de conocer la decisión de Hawái de suspender la alerta de tsunami.



Nicaragua es el país de Centroamérica con la peor experiencia ante estos fenómenos, ya que el 1 de septiembre de 1992 un terremoto de gran magnitud causó un tsunami que devastó la costa Pacífico y dejo más de un centenar de muertos.