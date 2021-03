Revancha política: condenan a 4 años de prisión al abogado opositor Manuel Urbina Lara

El abogado opositor al régimen de Daniel Ortega, el Dr. Manuel Urbina Lara, fue condenado por una jueza sandinista a cuatro años de prisión por homicidio imprudente. Como producto de un accidente de tránsito falleció José Antonio Rizo, a quien el abogado le daba raid. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de enero. Su caso se ventiló en un juzgado de Jinotega.

"El doctor me ha expresado que está claro que esto es una revancha política" por sus posiciones en contra del régimen de Daniel Ortega, aseguró el abogado defensor Noel Alonso Cano.

"La judicial ha decidido imponerle 4 años de prisión y ordenar la suspensión de la licencia de conducir del Dr. Lara y ha dicho que no le suspende la pena porque según su criterio tiene antecedentes, lo cual no es cierto" manifestó el Dr. Cano.

En todo el proceso ni la policía, ni la fiscalía alegaron que el abogado opositor tenía "antecedentes" e "imponen pena agravada de forma injusta"

"Mencionan unos daños a la propiedad, amenazas y en el proceso nunca fueron ofrecidos como prueba. Eso es un argumento peregrino para de alguna forma justificar la injusticia que hacen de imponerle los 4 año" alegó el defensor.

Urbina Lara no apelará

El abogado defensor informó que la voluntad del Dr. Manuel Urbina Lara es no apelar la sentencia condenatoria de la jueza sandinista.

"El Dr. Urbina me ha expresado que esto es una farsa y que no se va a prestar a la farsa, que no vamos a apelar, (...) yo sí digo que debemos de apelar, y como abogado yo respeto su voluntad" informó el Dr. Cano.

La familia del Dr. Urbina Lara reitera que es inocente, le dio raid a una persona, ocurrió el accidente y él asumió la responsabilidad. Cuestionaron que hay casos donde personas en estado de ebriedad han atropellado a peatones "y se ha llegado a un acuerdo de mediación ¿por qué a Urbina Lara se le niega ese derecho? porque Urbina Lara es crítico de la política" respondió la hermana del abogado condenado.

El abogado Noel Alonso Cano aseguró que solicitó a la judicial que gire oficio a la Policía para que remita al Dr. Urbina al Sistema Penitenciario de Estelí cuando corresponda. El defensor reflexionó que en Nicaragua debe haber un cambio fuerte para que "gocemos de una justicia".

"La justicia en Nicaragua está construida para triturar y desbaratar la carne y huesos de la gente humilde en nuestro país. En Nicaragua se está reviviendo acciones del tiempo de la esclavitud" mencionó el Dr. Cano.

