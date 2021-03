Rosario Murillo dice que han demostrado que respaldan los derechos de las mujeres, pero no permiten marchar

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que el régimen sandinista es un “gobierno” que respalda a las mujeres, pero algunas organizaciones feministas aseguran que Ortega Murillo no tiene voluntad política para protagonizar un cambio en la cultura machista y en defensa de los derechos de las mujeres. Este 8 de marzo se conmemora el día internacional de la mujer.

“Que nada nos avasalle, que nada nos haga sentir que no podemos salir adelante, si podemos y acompañándonos y acuerpándonos, y con un gobierno que respalda a las mujeres, que ha respaldado y que ha demostrado el respaldo pleno a los derechos de mujer, vamos adelante y más temprano que tarde viviremos sin violencia”, expresó Murillo.

Al respecto, las organizaciones feministas aseguran que el discurso de Rosario Murillo es “hipócrita” y “demagógico” porque desde hace cuatro años no les permiten marchar libremente “es pura hipocresía, discurso demagógico dirigido particularmente a todos los que son partidarios y fanáticos para hacer creer que están comprometidos con los derechos de las mujeres, pero la verdad es que la realidad demuestra todo lo contrario, han estado 14 años en el gobierno pero desde que llegaron desmantelaron todo lo que habíamos avanzado en el respeto a las mujeres”, expresó Juanita Jiménez del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).

María Teresa Blandón de la Corriente Feminista reiteró que tienen cuatro años de no poder marchar porque la sancionada policia sandinista amenaza a transportistas por ordenes del régimen de Daniel Ortega “la policía no nos deja marchar puso antimotines en el lugar donde nos habíamos convocado y no nos permitió movernos, incluso algunas mujeres de los departamentos se le retuvo y a los dueños de transporte se les amenazó amenazarme enlazado. Las feminista hemos venido diciendo que en los últimos 15 años hemos tenido un enorme retroceso en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres, podemos verlo en el indicadores de pobreza, falta de acceso a la tierra, en el deterioro de los servicios públicos de salud sexual y reproductiva, incremento de la violencia machista”, expresó.

Muejeres en cargos públicos

La vicepresidenta destacó el 50% Constitucional para todos los cargos de elección nacional y local, “las mujeres exigimos y exigimos más para reclamar lo que merecemos en términos de trascendencia, de evolución de lo injusto y lo justo, y de la temible y terrible oscurana a la iluminación, con inteligencia, sensibilidad y conciencia de hacer valer, (...)entonces con énfasis compromiso de pueblo y de mujeres y de gobierno y de instituciones, recordemos que aquí hemos ganado el derecho al 50% constitucional en todos los espacios de protagonismo y poder de participación, poder de decisión y ahora nos falta uno, falta el cambio cultural”, indicó Murillo.

Juanita Jiménez del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) aseguró a 100%Noticias que el avance de la igualdad para los derechos de las mujeres no sólo es medible por el número de féminas en cargos públicos sino que se debe considerar el avance por resultados, es decir en materia derechos humanos, políticas económicas, desarrollo, y en materia educativa, estos indicadores puedan garantizar cambios importantes en el avance para la equidad e igualdad.

“Nicaragua lo único que presenta son cifras de mujeres en cargos públicos y eso ha hecho que falte a la realidad en querer aparentar que estamos entre los países con mayores indicadores de igualdad, lo cual es totalmente falso porque sigue teniendo la tasa más alta de embarazo en adolescentes, las cifras de femicidios y violencia sexual son alarmantes si la comparamos a proporción a la tasa poblacional, en un día asesinan a 4 mujeres una evidencia del nivel de desprotección”, señaló Jiménez.

En su acostumbrada alocución Murillo informó que las comisarías de la Mujer presentarán un plan para prevenir e investigar delitos de violencia contra las mujeres, a pesar que el régimen sandinista promueve un Estado “cómplice” de la violencia porque oculta información desde que llegó al poder para minimizar la violencia machista en el país.

“Un plan para prevenir e investigar los delitos de violencia que atentan contra la vida, la dignidad e integridad física de las mujeres y entramos desde las las instituciones como el Ministerio de la Familia, la procuraduría de derechos humanos, para acompañar a las mujeres y para garantizar que no nos sintamos disminuidas, marcadas como decimos en Nicaragua de por vida, salir adelante con nuestra inteligencia con nuestro protagonismo laboral”, dijo.

María Teresa Blandón de la Corriente Feminista considera “mentirosos” al régimen sandinista “tenemos un estado cómplice de la violencia” “Desde que llegaron al poder ocultan información sobre la gravedad de la violencia machista, esa intención de minimizar la agresión es una complicidad con los agresores. Son unos cínicos. Ocultan información de la mortalidad materna, abuso sexual dado que el Instituto de Medicina Legal no presenta datos”, explicó Blandón.