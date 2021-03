Policía en Nicaragua se encuentra "abandonado" dos millones de dólares, no hay detenidos

La sancionada policía sandinista informó este lunes ocuparon casi dos millones de dólares y como de costumbre no hubo detenidos. El dinero que supuestamente no tiene dueño y dejaron abandonado lo encontraron en Ocotal.

De acuerdo con la información proporcionada por el comisionado mayor, Victoriano Ruíz, Segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial señala que la ocupación se realizó la noche del viernes 5 de marzo en el kilómetro 252 de la carretera Ocotal – Jalapa, en el municipio de San Fernando, departamento de Nueva Segovia.

De igual manera el jefe policial indicó que, en ese sector, un retén policial perfiló la camioneta marca Mahindra, color blanco, placa NS 4619, cuyo conductor desatendió señal de alto y se dio a la fuga, siendo perseguido por patrulla policial que encontró el vehículo abandonado en el kilómetro 254, comunidad Orosi, del beneficio de café 300 metros al Oeste y 500 metros al Sur.

En la inspección se detectó un compartimento oculto de fabricación artesanal debajo de la tina, encontrando 70 paquetes que contenían un millón 966 mil 990 dólares.

Investigadores de criminalística aplicaron técnica Scintrex Trace para detectar de partículas de cocaína al dinero e interior del vehículo ocupados, concluyendo con resultados positivos a la droga.

Al respecto, la experta en temas de seguridad pública Elvira Cuadra señala que la incautación de grandes cantidades de dinero supuestamente provenientes del crimen organizado genera “dudas y desconfianza” en la población.

“Primero por las grandes cantidades que hay de por medio, segundo porque usualmente no se captura a ninguna persona o no se captura un grupo o célula vinculada con esa cantidad de dinero por su traslado, en la mayoría de los casos no hay otro recurso del crimen organizado como drogas, armas de fuego o personas involucradas, etc. eso genera mucha desconfianza porque no se sabe si es casualidad que se están dando esas capturas” explicó Cuadra a 100%Noticias.

Es otro montaje

En noviembre del año pasado, el Coronel en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, aseguró a 100% Noticias que estos quiebres de droga y dinero son un "montaje" del régimen. Cuando encuentran dinero supuestamente "abandonado" eso significa pago de "peaje" que hacen carteles de droga a funcionarios en Nicaragua.

"Ellos empiezan a simular grandes quiebres de drogas para justificar el muro de contención, esto es una acción deliberada para quedar bien con el Comando Sur, con la DEA y con las nuevas autoridades que asumirán en Enero" en los Estados Unidos, aunque Samcam considera que no cree que la DEA y el Comando Sur "se traguen este cuento", pues muchos de los quiebres son un "montaje".

"Están desesperados que los montajes los están haciendo muy mal. ¿que no encaja? lo primero el abandono del camión, las drogas, los riales eso se ve a simple vista es un montaje. Lo otro es que hay zonas como Rivas, Peñas Blancas, la zona fronteriza y a nadie se le ocurre pasar, porque hay mayor control del covid" y de pronto aparecen cargamentos por esa zona del país refirió Samcam.

El militar en retiro Roberto Samcam reafirmó que desde el 2007 hasta la fecha se han ocupado más de 100 millones de dólares y casi 20 millones solo este año en Nicaragua, y sospecha que alguien está "pagando peaje" para no sólo el tránsito sino hasta el bodegaje. Recordó el quiebre de 1.5 toneladas de drogas que se ocupó en El Salvador y según las investigaciones la droga se cargó en Chinandega.

Para Samcam, Estados Unidos está observando atentamente estos movimientos y realidad extraña con los "quiebres" donde narcotraficantes se dan a la fuga.

"La pregunta del millón es ¿dónde está esa plata?, ¿quién rinde cuentas? me da la impresión que es para la planilla de pago de toda la represión que es cara, estamos hablando de 20 mil paramilitares que hay que pagarles semanalmente, quincenal, puntualmente" argumentó.