Celia Cruz denuncia aislamiento y restricciones a presos políticos en “La Modelo”

El sistema penitenciario Jorge Navarro conocido como “La Modelo” incrementó el aislamiento y restricciones a los presos políticos del régimen de Daniel Ortega por supuesto temor a “levantar masas”, denunció la rea política Celia Cruz, originaria de la Isla de Ometepe. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), informó que darán seguimiento al caso.

“En los primeros días de enero del corriente año han Incrementado dentro del Sistema Penitenciario Nacional la vigilancia al extremo en contra de varios presos políticos, principalmente por la Dirección de Inteligencia Penitenciario, (DIP), los cuales nos tienen en aislamiento y con restricciones sumamente severas, tales como no permitirnos relacionarnos con otros reos”, reza la carta que envió la privada de conciencia a la CPDH.

En la misiva, Cruz señala que los funcionarios temen un supuesto “levantamiento de masas”, es decir una “revuelta” dentro de las galerías del sistema de detención.

“Según la Dirección de Inteligencia Penitenciaria por temor a levantar masas dentro de las galerías, por eso pido y pedimos que hagan algo por nuestros derechos dentro de la prisión”, manifestó.

Sin acercamiento con Cruz Roja

A finales de febrero, la asesora penitenciaria de la delegación regional para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), María Noel Rodríguez Tochetti, realizó una visita a Nicaragua donde capacitó a los funcionarios en materia de derechos humanos, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

En los recorridos que realizó la CICR dentro de los centros de detención en el país, la presa política Celia Cruz denunció que “La Modelo” impidió que los reos de conciencia tuvieran acercamiento con la delegación.

“Miembros de la Cruz Roja Internacional ingresaron al penal y no se les permitió ningún acercamiento con nosotros los reos de conciencia para evitar que expusiéramos nuestras inquietudes, les pido continuar luchando por nuestra libertad y no me resta más que agradecerles por siempre estar pendiente de nosotros los presos políticos”, indicó.

La abogada María Oviedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), informó que darán seguimiento a la denuncia “CPDH recibió esta carta de parte de familiares de Celia Cruz vamos a proceder a darle seguimiento registrando cualquier tipo de arbitrariedad o violaciones a derechos humanos que están sufriendo los presos políticos dentro de las distintas cárceles”, dijo.