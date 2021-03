Preso político Edward Lacayo presenta llagas en su boca, no le pasan artículos de aseo personal

Karen lacayo hermana del preso político Edward Lacayo conocido como la "Loba feroz" de Monimbo, Masaya denunció en 100% Noticias que el reo político tiene llagas en toda la boca y su cuerpo presenta piquetes rojos producto que no usa jabón de baño ni desodorantes, ya que los funcionarios del penal le "roban" la paquetería. La Loba "tiene asco en la piel" afirmó Lacayo.

“El día de hoy me tocó visita familiar y nos dijo mi hermano que la provisión que le pasamos la visita pasada que fue el 23 de febrero no se lo dieron se lo robaron, él tiene llagas en toda la boca, su cuerpo presenta piquetes rojos producto que no usa jabón de baño ni desodorantes, tiene asco en la piel y menos que pueda lavar su uniforme que se pone a diario, solo le pasan una chupeta al día” manifestó Karen a 100% Noticias.

Recuerde Leer: Policía incrementa asedio a Karen Lacayo hermana del preso político Edward Lacayo

Asimismo, Lacayo señaló que las autoridades del sistema penitenciario les hacen firmar después de cada visita el documento de entrega de paquetería y las fechas de visitas.

“Ellos nos hacen firmar, ellos me hacen pasar con toda la paquetería, me hacen firmar todo lo que nosotros le llevamos, la lista que nosotros le hacemos, ¿Qué pasa? que él no le pasan sus cosas en máxima seguridad, donde esta él no se la dan, no se la pasan, a nosotros nos toman fotos y todo, pero a él no le llevan nada, se lo roban porque es un robo lo que están haciendo” reiteró Karen Lacayo.

De igual manera la hermana del preso político la Loba confirmó la desesperación de su mamá por conseguir la liberación del Edward Lacayo quien a través de un video documentado por el medio la Voz de América solicita la liberación de su hijo y asegura desesperadamente que inmediatamente lo dejen en libertad lo enviará fuera del país.

“Yo le pido al gobierno, a Daniel Ortega que se ponga la mano en la conciencia porque él tuvo mamá, es padre y a él no le va a gustar que pase lo mismo que por favor suelte a mi hermano, a todos los presos políticos porque ellos son inocentes” expresó Lacayo. A la Loba le imputaron tráfico de droga, su madre ha dicho que es falso y que es una represalia del régimen porque la familia Lacayo antes del estallido social del 18 de abril del 2018 era sandinista y por la masacre de Estado ejecutada por el régimen, salieron a manifestarse, sobre todo Edward.