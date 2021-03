Padre de excarcelado político desaparecido encabeza búsqueda en Costa Rica

El padre del excarcelado político y desaparecido Ervin Alexander Zamora Peña, Pablo Antonio González Gutiérrez, llegó a Costa Rica para pedir a las autoridades iniciar la búsqueda de su hijo, el cual tiene once meses desaparecido. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más exhortó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a sumarse a la búsqueda.

“Vengo en la búsqueda de mi hijo porque tenemos meses de no verlo y estamos preocupados, unos compañeros han estado buscándolo, pero nos han dicho que teníamos que venir personalmente a poner una denuncia. Nosotros queremos que la población nos ayude con información sobre su paradero, como su padre agradezco cualquier información que nos pueda ayudar para continuar la búsqueda. Vengo desde Tipitapa, soy de escasos recursos”, expresó Gonzalez.

El defensor Braulio Abarca del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más exhortó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a sumarse a la búsqueda.

“Exhortamos a las autoridades costarricenses, Organismo de Investigación Judicial, unidad de refugio de la Dirección de Migración y Extranjería que colaboren con esta búsqueda porque es una persona solicitante refugio que conforme a los tratados internacionales goza de protección internacional por su condición de solicitante refugio en Costa Rica”, manifestó Abarca.

Dinora del Carmen Uriarte Peña, madre del nicaragüense desaparecido informó que su hijo huyó a Costa Rica debido al hostigamiento policial que sufría tras ser excarcelado en mayo 2019. Sin embargo su mamá perdió contacto con él y teme lo peor.

La madre de Zamora informó a 100%Noticias que la última vez que vio a su hijo fue a finales de abril del 2020.

“Fue liberado a finales de mayo 2019, estaba en máxima seguridad en el infiernillo, después que salió se tuvo que ir para Costa Rica por asedio y la última vez que lo vi estaba en Aguas Zarcas, Costa Rica, estuve con él 15 días a finales de abril del 2020, esta fue la última vez que lo vi, me hizo una llamada, después no supe nada más de él, llamé a la arrendataria para preguntarle por él, me dijo que se había ido y que no podía darme información de él, y no andaba celular” manifestó Uriarte a 100%Noticias.

Si usted tiene información que lleve a dar con su paradero contáctese al 63182697/ 81508743 con su padre Pablo Antonio González Gutiérrez.