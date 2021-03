Impactantes murales premiados en concurso de murales con tema ambiental promovido por club rotario Somoto

Este domingo, al final de la tarde, el Club Rotario de Somoto realizó la clausura del concurso de murales "Rotary Pinta un Mundo Mejor", con el tema de "Protección del Medio ambiente", premiando a los artistas ganadores de los tres primeros lugares.

La convocatoria abierta para que los artistas locales participaran en esta actividad, que pretende crear conciencia en la población acerca del daño ambiental que se ha provocado en la zona y a la vez promover el arte, en Madriz.

Luis Álvarez Alvarado quien junto a su estudiante de pintura el joven Yerald Hernández originario de la comunidad de La Grama, fueron ganadores del primer lugar con su obra "Deforestación de Los Bosques", misma que causado impacto en los espectadores que asistieron a la clausura del evento, usuarios de Facebook que tuvieron la oportunidad de ver, de manera virtual, las creaciones y por supuesto en el jurado calificador.

Durante la presentación, Álvarez expresó con su obra no hay agua, ni ningún elemento de color verde ; porque no querían simbolizar la vida, sino la muerte que nos espera "si seguimos con esa manía de abusos de los recursos naturales", el autor es un reconocido artista plástico guatemalteco radicado en Somoto desde hace 45 años , dijo que "No hemos respetado a la naturaleza, hacemos abuso excesivo de los recursos naturales. Hemos contaminado los ríos que todavía quedan y los que no los hemos secado en base de utilizar el agua de inadecuada. Hemos acabado con los bosques. Por ejemplo, esto me lo. Inspiró Cusmapa; porque en Cusmapa habían muchos bosques y ahora cada día pasan camiones y camiones y camiones cargados con tucas".

Al Mismo tiempo reflexionó acerca de la responsabilidad que tiene cada ciudadano, puesto que se ha descuidado los recursos naturales con prácticas nocivas en bosques y fuentes de agua e hizo referencia al daño provocado a otros bosques por transferencia de contaminación, cuando los camiones que transportan madera con gorgojo descortezador, van dejando larvas a su paso.

Según el arista, su motivación para participar en el concurso fue su interés en la preservación del medioambiente en la región,, mismo que ha visto deteriorarse a gran velocidad desde que llegó a Somoto.

Según cuenta, vio ríos y bosques que a la fecha ya no existen y otros están en agonía.

"El concurso es en el marco del 116 aniversario de Rotary Internacional y en esta ocasión quisimos hacerlo con el tema ecológico, conservación del medio ambiente y a la vez promoviendo el arte y la cultura. La actividad fue organizada por Club Rotario y el Club Rotarat de Somoto. Nuestro objetivo es crear conciencia entre los jóvenes y población en general. Los murales están pintados sobre los muros del Estadio Santiago que está frente al Instituto Nacional de Madriz, así que aparte de ser un atractivo visual es un mensaje para que los estudiantes y demás población lo perciban y haya un impacto positivo en el cambio de practicas para el cuido del medio ambiente " según declaró Ivonne Castillo, coordinadora de proyectos del Club Rotario Somoto.

Desde el viernes hasta este domingo, doce artistas inscritos estuvieron realizando sus obras sobre los muros del Estadio Santiago de la Ciudad de Somoto, quienes fueron calificados por un jurado conformado por artistas con amplia experiencia en muralismo, según los organizadores del evento. El voto de la población a través de la página del Club Rotario Somoto, también fue tomado en cuenta.

El segundo y tercer lugar del concursos fueron obtenidos por los artistas Tamara Lagos, Noemi Cáceres con su obra

"Resurgir" y Jeison Exsalón Peralta con su propuesta titulada "Implorando"

Los premios fueron de 2,000 , 1,500 y 1,000 Cordobás, respectivamente, patrocinados por varias personas y empresas locales, además se les dotó de todos los insumos para pintar sus murales.

Según el primer reporte semanal del Observatorio Ambiental de Las Segovias y el reporte del Grupo Ambiental Mogotón, entre el 08 y el 13 de marzo, se registraron 12 incidencias de camiones transportando Rollos de madera, hechos documentados a través de una amplia red promotores ambientales establecida el territorio segoviano que está siendo severamente afectado por la tala indiscriminada. El informe detalla actividad de tala en municipios de Madriz, Estelí y Nueva Segovia con registros en fotografías y videos capturados cuando los camiones cargados transitan por Somoto y San Lucas del departamento de Madriz, Jalapa y Ocotal en el departamento de Nueva Segovia y en la ciudad de Estelí.