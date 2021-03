"Bandera golpista" así tilda William Grigsby la bandera de Nicaragua al criticar al Gallo Estrada

El periodista sandinista William Grigsby, director de Radio La Primerísima, tildó de "golpista" la bandera nacional de Nicaragua, al referirse al gesto del boxeador mexicano Juan Francisco el "Gallo" Estrada, quien portó la bandera nacional azul y blanco con el escudo invertido en la pelea contra el nicaragüense Román el "Chocolatito" González.

“Yo no sé si a Estrada lo manipularon o le pagaron, no lo sé, pudo ser que lo manipularan y también pudo ser que le dieron sus chambulines, también, no se sabe, pero la verdad que Estrada después de que posa con la bandera golpista, él no volvió a mencionar el tema. No sé si él sabrá el significado político que tiene haber posado con la bandera golpista, no lo sé, porque francamente es atrevido decir que a conciencia lo hizo porque sus expresiones no han sido políticas” expresó Grigsby, quien no criticó a Chocolatito por hacer propaganda en una camiseta a Daniel Ortega y Rosario Murillo y subió al ring con una bandera del partido FSLN.

Este sábado 13 de marzo el boxeador mexicano Juan Francisco el Gallo Estrada lució la bandera de Nicaragua con el escudo invertido que es el símbolo de protesta que mantienen los nicaragüenses por la represión del régimen de Daniel Ortega.

Lea Más: El Gallo Estrada vence al Chocolatito González por decisión dividida de los jueces

"El gallo Estrada siendo mexicano sabe más de la lucha nicaragüense que le propio chocolate, que pena más grande" opinó Juan Andrés Bonilla en el facebook de 100% Noticias.

"Muchas gracias por cobijarte con la bandera de Nicaragua y máxime con el escudo al revés" opinó otro usuario.

El mexicano venció a Román Chocolatito González, quien lució una camiseta con la foto de Daniel Ortega de frente y atrás aparece Ortega y Murillo con su eslogan que van por más victorias en las elecciones del 2021, además lució la bandera del FSLN y la gorra de la sancionada Policía Nacional.

Memes tras la pelea

Luego de la victoria de Juan Francisco el "Gallo Estrada", por decisión divida, a Román el "Chocolatito" González, los comentarios de los cibernautas no se hicieron esperar. Los memes y sátiras en contra del pugilista nicaragüense abundaron. González simpatiza de manera abierta y enaltece la figura de Daniel Ortega en sus peleas a nivel internacional utilizando en sus combates camisas, batas, shorts con emblemas de la dictadura en Nicaragua.

Al finalizar la pelea cientos de memes comenzaron a circular en redes sociales entre ellos, está una foto donde apare el peleador mexicano con las dos banderas (México y Nicaragua) y señala, “sapos acá está el papá de su chocolate”, otra muestra a Román sosteniéndose la cabeza con las manos y llorando y dice “Maje hoy me tur… la Chayo” así como en otro se ve al chocolate dando declaraciones y manifiesta, “fue culpa de la derecha golpista”