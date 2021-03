Doña Chica: los que no quieren unidad son aliados de Daniel Ortega

La líder campesina Francisca Ramírez, conocida como Doña Chica, llamó desde el exilio a la unidad de los dos bloques de oposición, pues es la esperanza que tiene el pueblo para salir de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Ramírez está exiliada desde hace 3 años en Costa Rica producto de la represión y persecución del régimen.

"Que haya una oposición, una unidad donde haya acuerdos que digan que habrá justicia, reparación, y que no habrá una negociación pactada con el régimen" así de enfática es Doña Chica, quien lideró la lucha anticanal.

Valoró como positiva la firma de los siete líderes de oposición que se comprometieron a la escogencia de un candidato único "miramos que firmaron un compromiso que se comprometían a unirse, el pueblo está esperando que eso lo cumplan".

Cuestionó las trabas, obstáculos y excusas que algunos sectores de oposición como Alianza Ciudadana y valoró la misión por la unidad que mantiene la Comisión de Buena Voluntad integrada por Carlos Tünnermann, Fabio Gadea Mantilla y Denis Martínez.

"La ciudadanía y quienes vivimos de cerca la realidad, creemos que quienes no quieren unidad, quienes no hacen un esfuerzo por la unidad para que haya un bloque opositor, tienen que ser aliados de Ortega...Nosotros estamos esperando que así a como hubo un compromiso de unidad con la Comisión de Buena Voluntad, así haya un compromiso de cumplir, que no solo sea un papel" demandó.

Y reiteró "nosotros abrazamos a la Comisión de Buena Voluntad porque ellos son un pilar fundamental para mantener informados a la población son personas que por historia han estado en política y democracia (...) creo que ellos están haciendo un buen trabajo y necesitamos que ellos sigan siendo ese camino hacia el pueblo, ellos están dejando claro quienes ponen interés en la unidad y quiénes no (...) alguien que se opone a la unidad tiene que estar vinculado a una Alianza con Ortega" criticó la líder campesina a quien Lucía Pineda Ubau, entrevistó en su campamento ubicado en el cantón de Upala, Costa Rica.

Doña Chica opina sobre Arturo Cruz

Oficialmente el Movimiento campesino no respalda por el momento a ningún aspirante presidencial, pero sí esperan que cada uno se haga un examen de conciencia, así nos respondió Doña Chica, cuando le preguntamos por el exembajador de Estados Unidos, Arturo Cruz, quien fue del grupo de empresarios que se reunieron con el chino Wang Jing para promover el canal interoceánico.

"Nosotros esperamos que cada persona que está ahí propuesta para candidato que se examine, qué ha hecho en pro de los derechos de buscar un mecanismo para la democracia, cada persona tiene su propia conciencia que tiene que examinársela, qué ha hecho por ese pueblo, si es parte de las tristezas que hemos vivido, si es parte de los miles de exiliados, si es parte de los presos políticos que están (...) tiene todo el derecho, pero si no que se examinen, creemos que ahorita que una persona que no se examina y que esté mas bien no para sumar, sino para restar creo que no es una persona que está luchando por la justicia, por el cambio para salir de la dictadura" alegó doña Chica.

¿Quieren que les pidan perdón los empresarios? "todo está a la vista, quienes han cometido errores, no sé si no han hecho una historia de lo que han hecho" respondió Ramírez.

¿Confían en Arturo Cruz? "creemos que cada uno tiene su validez de acuerdo a lo que ha hecho, él sabrá si tiene reconocimiento de la sociedad o no" agregó Doña Chica.

Considera que todos los aspirantes son importantes "todo es que hagan su papel, nosotros estamos viendo desde afuera quienes tienen interés en la unidad y quienes no tienen interés, pero sobre todo que haya un reconocimiento del pueblo" insistió.

Doña Francisca todavía no tiene fecha de retorno a Nicaragua, espera que cambie la situación de persecución. Ella de momento se reúne de forma virtual con líderes territoriales campesinos de Nicaragua y se dedica a las labores agrícolas.