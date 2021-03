Radio Corporación cumple 56 años, ha reportado la caída de dictaduras en Nicaragua

9:29 a.m.

Radio Corporación arribó este 15 de marzo a 56 años de estar al aire, informando a la población de Nicaragua. Los propietarios y periodistas ha sido víctimas de represión, asedio y censura por parte de las dictaduras que han visto pasar en el país, como la de la familia Somoza y hoy la de los Ortega Murillo.

El propietario de la radio emisora recordó a través de una nota de prensa que “por donde yo voy me quiere la gente, y me saludan como Pancho Madrigal. Es la satisfacción que me ha dejado”, asegura Fabio Gadea Mantilla, de 88 años, fundador y propietario de la emisora.

En su memoria aún Gadea recuerda sus inició y destaca “era una radio pequeñita, chiquitita, insignificante, ubicada en la Calle Candelaria de la vieja Managua. Tenía un alcance tan corto y una frecuencia tan crítica que lo más natural era que nadie diera un centavo por el proyecto de cuatro muchachos soñadores (fundadores)” señala.

Actualmente radio Corporación se ubica en Ciudad Jardín, y el alcance supera las fronteras, hoy cuenta con un equipo periodístico que realizan coberturas, redactan y editan notas, así como con los locutores quienes presentan el noticiero.

En un cuarto forrado con cajillas de huevo se graban los anuncios y en su oficina don Fabio escribe una nueva pincelada de sus "cartas de amor a Nicaragua". Así se trabaja en la radioemisora independiente. Por motivos de la emeegencia del Covid don Fabio ha permanecido en su casa para evitar riesgo de contagio.

Historia

Cuando la dictadura somocista recrudeció la represión la emisora fue víctima de censura y ataques. Ponían multas, amonestaban y en 1979 finalmente cerraron la radio.

La noticia ocupó, en letras grandes, la portada del Diario La Prensa.

Tras la caída de Anastasio Somoza, restablecieron la emisora. Luego vino la dictadura sandinista, recuerda Fabio Gadea. Los ataques no cesaron. Prohibían hacer noticieros y programas de opinión.

Actualmente, el mismo partido (FSLN) está en el poder y los periodistas han sufrido agresiones y amenazas. Pero la Corporación continúa informando.

“8 veces nos atacaron, nos volaron con dinamita la antena que teníamos en Xiloa, que era carísima y nos costó mucho comprarla de nuevo, y en fin una serie de atentados que ni los recuerdo”, manifiesta el periodista y creador de Pancho Madrigal.

Con doña Violeta Barrios de Chamorro gobernando Nicaragua los ataques continuaron, pero siempre perpetrados por la batería represora que dirigía Daniel Ortega Saavedra desde abajo.

Tras el estallido social en abril 2018, Radio Corporación empezó a vivir un auge inexplicable. La emisora considerada para “gente mayor” empezó a ser escuchada por jóvenes.

En el actual contexto, la de Radio Corporación ha sido saboteada en reiteradas ocasiones por medio de ataques a sus antenas transmisoras, y los periodistas han sido amenazados hasta de muerte.