Desde hace dos años y cuatro meses guarda prisión el preso político Richard Alexander Saavedra Cedeño de 34 años de edad, su "delito" fue haberse negado a trabajar junto a la estructura sandinista de los Consejo del poder ciudadano (CPC) en su barrio. Saavedra participó activamente en las marchas y protestas antigubernamentales que empezaron en abril del 2018. Richard fue detenido el 28 de agosto de ese año.

Saavedra es padre de 2 menores de edad quienes preguntan por él ya que tienen más de 1 año y 4 meses de no verlo, asegura su hermana, Arellys Saavedra, “lamentablemente no ha podido ver a una de sus hijas porque la situación está muy complicada y por el problema del Covid, más complicado todavía. Cada visita es un martirio y el trato que nos dan, pues no es tan bueno que digamos, él era un padre responsable, siempre velando por sus hijas” dijo Saavedra a 100% Noticias.

La juez sandinista Adela Cardoza, del juzgado segundo distrito de juicio en Managua lo condenó a 5 años y seis meses de prisión, por el supuesto delito de robo agravado, que fue denunciado por el CPC de su barrio.

“El 26 de agosto del año 2019 se metieron a la casa paramilitares y policías de civil y a golpes lo sacaron, encañonaron a varias personas de la familia amenazaron de que si nosotros hacíamos algo iban a disparar y se lo llevan al distrito IV nuevamente. Ahí te lo acusan de robo agravado, ya está condenado, a cinco años y medio” expresó Arellys.

Asimismo, la hermana del reo político aseguró a 100% Noticias que Richard ha tenido problemas de salud, que presenta síntomas de Covid actualmente, y que le está afectando también su problema de varices y que en una ocasión hasta vomitó sangre.

Richard fue beneficiado con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En su primera captura en el 2018 Richard Saavedra fue acusado por los supuestos delitos de Crimen Organizado, Entorpecimiento de los Servicios Públicos, Robo agravado, portación ilegal de armas de fuego o municiones. Además, el Ministerio Público señaló a Saavedra de estar supuestamente a cargo de cuatro tranques en Managua. Fue liberado el 20 de mayo 2019 bajo la Ley de Amnistía, pero lamentablemente su liberación no duró mucho.