Rosario Murillo tilda de "espuma mentirosa" denuncias contra su dictadura

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo tildó de “espumas mentirosas” las constantes denuncias de la oposición nicaragüense y organismos de derechos humanos internacionales contra el régimen de Daniel Ortega. Según Murillo, son “historias fabricadas” para “destruir”, pese a que existen evidencias del permanente Estado policial en el país.

“Hay que promover verdad verdadera, eso que se toca, esa que se ve, esa que despeja las mentiras, las mentiras que todavía se atreven a levantar aquellos que no tienen nada que decir y que precisamente por eso se llenan la boca de espuma mentirosa, de falsedades, creen, creen que con mentiras pueden tapar el sol con un dedo, nunca, mucho menos con mentiras, infamias, con historias fabricadas para destruir, nadie quiere destrucción”, manifestó.

En su intervención, la vicepresidenta aseguró que no permitirán la “sumisión” a “amos” extranjeros, en referencia a Estados Unidos, país que ha impuesto sanciones a funcionarios señalados de cometer violaciones a derechos humanos o vinculados en corrupción.

“Nadie quiere crímenes, nadie quiere entrega de la patria, nadie quiere esa sumisión a los amos extranjeros, sepanlo, el que tenga oídos para oír que oiga, ninguna sumisión a amos extranjeros, somos un pueblo bueno, valiente, con gran entereza”, expresó Murillo.

La vicepresidenta reiteró que “con odio nunca más”, “recordar como todos los días, el amor todo lo puede, el amor vence el odio, el crimen revestido ahora de máscaras, maquillajes, no es únicamente disfraces para la ocasión, ese odio que está ahí en esos cuantitos serviles de los intereses foráneos, con ese odio nunca más, no más falsedades, no más iniquidades, no más odio, ese asalto imperdonable a la patria nunca más”, concluyó Murillo su acostumbrada alocución.