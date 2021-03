Policía recaptura a excarcelado político Marlon Castellón, su madre denuncia represalias

La tarde de este viernes 19 de marzo la sancionada policía sandinista recapturó al excarcelado político Marlon Castello Ubilla, hermano del preso político Marvin Castello Ubilla, y miembro del grupo de reflexión de excarcelados políticos Grex, asi confirmó su mamá Martha Ubilla a 100% Noticias.

“Estoy bien dolida para mi tener mis dos hijos presos me representa la tiranía del año 2018 lo estamos viviendo de nuevo porque yo estuve detenida y mis hijos, hoy nuevamente mi hijo cae recapturado por cuarta vez. Él es taxero, él llevó un pasajero a Ciudad Sandino él no puede saber que es ladrón el que ahora lo acusan de ser cómplice del hombre que robó” dijo Ubilla.

De igual manera Ubilla manifiesta que pese a que Marlon fue con oficiales de la sancionada policía a buscar al sujeto al domicilio donde lo fue a dejar en Ciudad Sandino, la policía continúa sosteniendo que él es cómplice.

“Mi hijo es inocente en el caso, cosa de que ellos siempre me los van a acusar a todos los muchachos aquí excarcelados en Nicaragua de robos que no son cierto, pero hay un Dios que todo lo sabe, son por represalias es muy seguro, porque supuestamente yo siempre soy la que sale reclamando por los cientos y pico de presos, porque algunas madres tienen ese temor, pero si nosotros tenemos temor, nuestros hijos nunca van a salir” expresó la madre del recapturado político.

De igual manera dejó claro que ella no solo reclama la libertad de sus hijos sino de todos los presos políticos, “yo reclamo a los 126 que hoy con mi hijo son, me siento muy mal porque este gobierno no debería de estar haciendo lo que está haciendo cuando estamos en vísperas de un proceso electoral” dijo Martha Ubilla.