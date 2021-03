Diputado Maximino Rodríguez positivo a Covid-19

El diputado liberal Maximino Rodríguez confirmó a 100%Noticias que tiene COVID-19, pese a que estaba cumpliendo con las medidas de higiene, uso de mascarillas y distanciamiento físico. Rodríguez se encuentra estable y bajo tratamiento.

El parlamentario liberal manifestó que los primeros síntomas los empezó a sentir entre lunes y martes de la semana pasada. “Desde el martes en la noche me traté con medicamentos para gripe, pensando que no era el Covid19, pero tenía sospechas que tenía el virus como en efecto lo tengo. Fue hasta ayer (sábado) que me hice los exámenes y los revisó el médico y ya me dijo que tenía el Covid-19”, indicó.

Aunque se encuentra estable, Rodríguez explicó que se está tratando con ivermectina “me están dando ivermectina entre otros fármacos recomendados para mitigar la enfermedad”.

En redes sociales, el diputado llamó a la ciudadanía a cuidarse, al mismo tiempo, que señaló que asistió a sesiones plenarias con síntomas pues ignoraba que fuera coronavirus.

“He usado mi mascarilla o tapaboca, como le llaman. Algunos de mis compañeros de trabajo se burlaban, pero luego muchos de ellos tristemente murieron, otros se salvaron del coronavirus. Hoy me toca a mí enfrentar esta enfermedad, estoy estable pues es importante prepararse psicológicamente para evitar bajas defensas inmunológicas, creo que saldré bien de este episodio de mi vida”, escribió Rodríguez.

El independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 de Nicaragua informó este sábado que, según sus registros, 3.009 personas han fallecido en el país con síntomas del coronavirus o por neumonía, incluidas siete en la última semana.

La entidad, una red de médicos y voluntarios de todo el país centroamericano, también reportó 13.278 casos sospechosos de la enfermedad hasta el miércoles pasado, una cifra superior a los registros brindados por el Ministerio de Salud nicaragüense.

Hasta el martes pasado, las autoridades de Salud reportaban 6.602 casos confirmados y 176 fallecidos.