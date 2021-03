Mujer presa por maltrato a su hija de seis años en Bilwi

En redes sociales circula un vídeo de una madre que maltrata verbal y físicamente a su hija de seis años, lo cual causó consternación entre la población. Extraoficialmente, 100%Noticias conoció que la mujer fue detenida, mientras la menor de edad se encuentra bajo custodia del Ministerio de la Familia.

Las imágenes que se viralizaron la noche del miércoles se observa a la madre reclamar a la niña por una comida le da una cachetada tirándola al suelo, luego la agarra a patadas, la niña se levanta mientras su progenitora la amenaza con matarla y nuevamente le tira una patada aventando a la menor a casi un metro de distancia.

El caso se registró en el barrio Peter Ferrera en Bilwi, Puerto Cabezas. Extraoficialmente se conoció que la mujer fue detenida, mientras la niña maltratada está bajo custodia del Ministerio de la Familia.

El Arto. 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece: “Ninguna niña, niño o adolescente será objeto de cualquier forma de discriminación, explotación, violencia, abuso o maltrato físico, psíquico y sexual, tratamiento inhumano, aterrorizador, humillante, opresivo, trato cruel”

Separar a niña de su madre es “cruel”

Lorna Norori del Movimiento contra el Abuso Sexual condenó el maltrato que sufre la niña porque no es la primera vez que la menor es objeto de violencia por parte de su progenitora.

“Efectivamente hay un delito obviamente ante estos hechos el Código manda a que se busque una alternativa de hogar sustituto para la niña, pero además la niña necesita un abordaje un tratamiento especial porque están no es única vez que le ha pasado esto, hay una situación de maltrato de manera histórica, se puede observar en la forma en que reacciona la niña, la forma en que se queda quieta, no corre, no busca ayuda, se queda quieta, sabe que no puede ir a ninguna parte, realmente la niña tiene una condición de atrapamiento”, dijo Norori a 100%Noticias.

La especialista explicó a 100%Noticias que la medida de prisión a la madre es tan “cruel” como el maltrato al que la niña es sometida por su propia progenitora, por eso, recomendó una valoración a profundidad de la madre para que las autoridades conozcan ¿Qué es lo que lleva a la mujer a tratar así a su hija?

“En estas circunstancias que significa la relación madre e hija, efectivamente hay que considerar qué pasa con esta mujer que le lleva a tratar de esta manera a la niña (...) es importante un abordaje especial con esta mujer, tiene que haber alguien especializado para trata con temas de violencia hacia la niñez que estoy segura no están en el Ministerio de la Familia, para poder ver lo que ocurre con esta mujer, con su historia, con su vida, (...) la medida de separar a la niña de la madre llevarla a un proceso judicial y echarla presa y que la niña pase a otra cualquier otra parte, esa no es ninguna medida, no es una medida de protección, eso es tan cruel, tan duro, como lo que está haciendo esta mamá con la niña, en realidad, lo que se debe de hacer es tratar la situación con cada una valorar las alternativas para ver si es posible que esta mujer cambie su actitud hacia la niña”, explica Norori.

Según la especialista, si luego de la valoración a la madre se concluye que no hay posibilidades de que cambie su actitud, la medida es separarlas. El código de la niñez establece protección del Estado para la infante.

“Al margen que esa mujer maltrate que sea tan violenta con la niña hay una condición de dependencia porque es su mamá, la reconoce como tal,por eso mismo es importante intervenir ver si hay posibilidades que esto cambie para la niña y para la madre, pero no puede ser simplemente que la lleven a un proceso judicial y la niña a quien sabe adonde se la entreguen o a quién o en qué centro, es tan perverso como lo que está haciendo esta madre con la niña. Hay que pensar particularmente en la niña sobre si está mamá no tiene condiciones de efectivamente ser una madre para esa niña habrá que tomar como medida la protección especial, la separación, la ruptura de la relación parental pero lo primero que se debe considerar es que es lo que necesita la niña si nos colocamos en sus zapatitos”, valoró.