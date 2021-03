Liberan a madre que maltrató a su hija de seis años en Bilwi

La sancionada policía sandinista liberó a Keyli Robateau, luego que se viralizaron varios vídeos en el que se observa a una mujer maltratando verbal y físicamente a su hija de seis años, lo cual causó consternación entre la población. 100%Noticias conoció que los menores se encuentran bajo custodia de la bisabuela de la señalada.

Las imágenes que se viralizaron la noche del miércoles se observa a la madre reclamar a la niña por una comida le da una cachetada tirándola al suelo, luego la agarra a patadas, la niña se levanta mientras su progenitora la amenaza con matarla y nuevamente le tira una patada aventando a la menor a casi un metro de distancia. El caso se registró en el barrio Peter Ferrera en Bilwi, Puerto Cabezas.

El Arto. 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece: “Ninguna niña, niño o adolescente será objeto de cualquier forma de discriminación, explotación, violencia, abuso o maltrato físico, psíquico y sexual, tratamiento inhumano, aterrorizador, humillante, opresivo, trato cruel”

¿Por qué la sociedad calla ante una paternidad ausente?

En redes sociales, la población condenó el maltrato que la madre ejerce sobre su hija. Sin embargo, la socióloga María Teresa Blandón, expresó que el maltrato físico, psicológico y sexual en contra de los niños y niñas es una realidad que la sociedad nicaragüense no quiere “encarar”, lamenta que “lapiden” a una mujer, pero que callen ante la paternidad ausente de la que nadie quiere hablar.

“Cuando se trata de defender el derecho de los niños y las niñas, hay un interés superior, un mandato constitucional que esta sociedad no ha asegurado y el Estado tampoco, resulta muy sospechoso que haya un juicio tan virulento, tan brutal, en contra de una madre, que no es lo mismo que ocurre cuando un padre maltrata, cuando un padre abusa sexualmente los hijos, lo cual en este país es una realidad dramática que se silencia, lo que resulta muy extraño es que lapiden a una mujer que efectivamente está maltratando a una niña, pero callen cuando se trata de la ausencia paterna”, manifestó Blandón a 100%Noticias.

La socióloga llamó a la sociedad a “reflexionar” sobre la violencia, la paternidad ausente y la pobreza porque el 40% de los hogares nicaragüenses están sostenidos por una madre soltera.

“Los padres son ausentes, los juzgados están llenos de demandas por pensión de alimentos que los hombres no quieren pagar aunque tengan condiciones para ello, frente a eso la gente se calla, el juicio no es tan brutal, como el juicio contra esta mujer; entonces esa doble moral ese doble rasero, tenemos que reflexionar si la sociedad está tan presta a sancionar a una madre que ejerce violencia contra una niña porque es incorrecto, está mal, ¿Por qué no tiene la misma contundencia para criticar a los hombres que abandonan a los hijos, que abusan a los hijos, que maltratan a los hijos, que obligan a los hijos chiquitos a vivir diariamente escenas de violencia, que les obligan a convivir con hombres alcohólicos?, entonces si no queremos ser parciales, si no queremos ver estas lamentables situaciones no hay que sacar a pasear el sexismo, tengamos una vara común para medir el comportamiento de los hombres y de las mujeres dentro de la familia en el trato con las niñas y los niños”, explicó la experta a 100%Noticias.

Cifras

Cada año un promedio de 1,500 niñas de 9 a 14 años son víctimas de violaciones y embarazo forzado en Nicaragua, según información del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), que están soportados en información aportada por el Estado. El organismo cuenta con registros que revelan que en los últimos 15 años Nicaragua no muestra avances en la reducción de los embarazos en menores de edad, producto de violaciones.

En 2018 las autoridades reportaron 1,594 partos de niñas de 9 a 14 años. El dato, es el más reciente aportado por el Estado en las Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Información y Desarrollo (Inide), y corresponde a la información aportada por el Sistema Local de Atención Integral en Salud (Silais).

De acuerdo con esas cifras, en Nicaragua cinco niñas dan a luz cada día producto de violaciones.

El 86% de los delitos sexuales en Nicaragua, ocurren contra niñas y adolescentes mujeres, según datos del Instituto de Medicina Legal (IML, 2018), siendo el rango de edad más frecuente entre los 10 y los 13 años. Seis de cada 10 violaciones son cometidas por personas de la familia o cercanas a ella.

En 2020, el Instituto estatal dejó de publicar los informes trimestrales sobre atenciones por violencia sexual en niñas de 10 a 14 años y adolescentes de 14 a 19 años, lo cual es considerado “grave” por defensores de la niñez.