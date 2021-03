Régimen de Daniel Ortega cancela vuelos y deja varados a pasajeros que venían de Europa

Más de 200 pasajeros procedentes de Europa y Estados Unidos se encuentran varados en algunos aeropuertos de la región debido a que el régimen de Daniel Ortega no autorizó el ingreso de los viajeros, pese a que el Ministerio de Salud (Minsa) aprobó los resultados de las pruebas COVID-19, informó una fuente a 100% Noticias.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil llamó a las líneas aéreas para notificarles que el ingreso al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino no fue autorizado, pese a que los pasajeros ya venían en camino a Nicaragua.

“El INAC simplemente llamó que no hay permiso, no dan ninguna razón, todas las personas que abordaron ya estaban aprobados, simplemente el gobierno (Daniel Ortega) no dio el permiso hacia Nicaragua, dejaron a los pasajeros guindados con sus pasajes y maletas en mano”, dice la fuente.

Esta semana, la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo informó que el periodo de vacaciones de Semana Santa para los trabajadores del Estado de Nicaragua iniciaba desde el viernes 26 de marzo hasta el martes 06 de abril. Según la informante, esta decisión provocó un “desorden” que se traduce en viajeros varados.

“Se fueron de vacaciones y cancelaron todos los vuelos del fin de semana, la gente se quedó varada en los aeropuertos porque no sacaron los permisos, es una arbitrariedad total, dejaron a las pasajeros guindados”, dijo la fuente.

Semana santa sin turistas extranjeros

La presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Lucy Valenti, lamenta que el régimen de Daniel Ortega ignore las solicitudes de las empresas privadas que piden flexibilizar las medidas impuestas a líneas aéreas, lo cual impide la llegada de turistas extranjeros.

“La principal razón de la ausencia de turistas extranjeros es por las estrictas medidas que ha impuesto el gobierno a las agencias aéreas, lastimosamente el gobierno no ha escuchado los llamados, las solicitudes de la empresa privada turística en el sentido de que urge flexibilizar las medidas y normalizar la operación aérea”, dijo Valenti a la Voz de América.

La presidenta de Canatur explicó que en semana santa solo se moverá el turismo nacional “creemos que va a haber muy poca afluencia, muy poca realmente las esperanzas están centradas fundamentalmente en el turismo nacional”, dijo.

Esta semana, la estadounidense United Airlines anunció que retomará operaciones a finales de octubre, mientras que American Airlines y Aeroméxico lo harían en mayo. La aerolínea de bajo costo Spirit sigue sin concretar una fecha.