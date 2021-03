Joven denuncia a su ex novio y actor de serie nica "Prepa 21" por agresiones físicas

La joven Ashley Roque denunció por agresión a su ex novio Steven Parrales, quien es actor en una serie nica llamada “Prepa 21”. Roque interpuso una denuncia por lesiones físicas en el distrito VII de Managua, pero la sancionada policía sandinista nunca hizo nada. 100% Noticias se contactó con Parrales, pero negó los hechos.

Al ver que la policía no hizo nada contra del supuesto agresor, Roque denunció en redes sociales a su ex novio “inició reclamándome por qué yo subí un tik tok, según él, mostrando mis pechos obviamente con ropa, por qué mi cel no tenía su huella, por qué no dejaba que viera mis mensajes de Whatsapp ese día sus "celos" llegaron al extremo de golpearme salvajemente”, indica

Según la joven, ella y Steven Parrales eran novios, hasta que la agredió a golpes el pasado 03 de marzo 2021 “con sus puños me reventó salvajemente la boca donde me hizo perder mucha sangre, lo peor fue que con un vaso de vidrio intento golpearme la cabeza (...)ese día grité pero lamentablemente nadie me pudo ayudar. Días antes del hecho recibí amenazas de parte de él donde decía que me iba a matar si yo estaba o buscaba a otra persona”

La joven respaldó su denuncia con fotografías y videos de los golpes que recibió de su ex novio “estas pruebas confirman todo sin necesidad de explicarlo, este agresor y femicida se basa diciendo que soy "tóxica" llevando las cosa por la tangente pero la realidad es que el cometió un delito y se hará justicia. Ya interpuse formal denuncia en contra de este femicida y hasta el día de hoy estoy esperando una respuesta por parte de las autoridades competentes” señala.

100%Noticias se contactó con Steven Parrales, pero se negó a brindar entrevista “Estoy enterado de esa supuesta denuncia (...) lo niego, eso nunca pasó porque ese dia yo ni siquiera estaba en Managua estaba en la grabaciones de la serie y se lo puede decir el director Ali Montenegro que estaba con él”.

Este medio contactó con el director de la serie “Prepa 21”, Ali Montenegro, para conocer sobre la denuncia que implica a uno de los actores, pero seguimos esperando una respuesta.

El pasado 05 de marzo de 2021, la joven interpuso una denuncia en el distrito VII de Managua por lesiones físicas y psicológicas contra su ex novio Steven Parrales. La institución la remitió al Instituto de Medicina Legal para determinar el daño por las lesiones antes mencionadas. La denunciante lamenta que la sancionada policía sandinista no hizo nada sobre su caso.

Serie “Prepa 21”

En el facebook oficial de la serie informan que el señalado dará vida al personaje de Mateo “Un chavalo adinerado, fresa, arrogante, el que cree que todas se tienen que morir por él, quien presume sus bienes, el que cree que por ser hijo de papi todos tienen que rendir tributo. El novio de la más sexy del salón, el que tiene mil admiradoras, quien pone la botella en la mesa, el qué pasa recogiéndolas a todas en su carro para ir a la disco, gimnasio o donde sea, pero el que la vida en dos o tres ocasiones le va a enseñar que no todo en la vida es el dinero”, reseña la página.