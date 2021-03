Tradicional almíbar puede costarle entre 300 y 500 córdobas

Los productos e ingredientes que se utilizan para el tradicional Almíbar, que las familias nicaragüenses realizan en temporada de semana santa, mantienen sus precios en comparación al año pasado según mencionaron comerciantes de los mercados capitalinos, Roberto Huembes y El Mayoreo.

Entre C$ 300 y C$ 500 córdobas necesitan invertir una familia nicaragüense que desee preparar el tradicional almíbar, los precios varían según la calidad, y el tamaño de las frutas. Los mangos se cotizan entre C$20 y C$ 25 la docena, lo jocotes el cuarto cuesta C$ 50 y la bolsa pequeña de dos libras entre C$ 10 y C$ 20 córdobas, por su parte la papaya verde oscila entre C$ 20, C$ 30 y C$ 40 córdobas, en el caso del Mercado El Mayoreo.

Por su parte una comerciante del Mercado Roberto Huembes manifestó que “la bolsa de jocotes hay en varios precios. Bolsas de C$ 10 córdobas de C$ 25 córdobas de C$ 30 y de C$ 50 córdobas. Para una familia de 10 personadas con una bolsa de C$50 es suficiente, el mango maduro cuesta C$ 30 córdobas la docena, para esta cantidad de personas con dos docenas es suficiente, la Papaya varía según el tamaño hay de C$ 30 hasta CS 60 córdobas” expreso la comerciante a 100% Noticias.

En el caso del atado de dulce este año se cotiza entre los C$ 40 y C$ 50 córdobas.

El almíbar es una mezcla de miel (azúcar o dulce) con alguna fruta preparada individualmente, algunas de las frutas que se utilizan son mango, jocote, coco, grosella y papaya, que, combinadas con atados de dulce, alguna que otra especia y cocinado y conservado a fuego lento.

Elaboración

En una olla con agua coloque por separado jocotes, mango y papaya, estos dos últimos previamente pelados, la papaya en trocitos pequeños, todos lavados anteriormente, deje cocer por media hora.

Luego de cocido se procede a derretir el atado de dulce o rapadura con las especias y la papaya (menearlo para que no se pegue) ya derretido se incorpora el jocote, luego de tres minutos se agrega el mango y resto de ingredientes (frutas), se mueve cada 20 minutos hasta que su aspecto sea oscuro y espeso o mejor dicho en conserva.