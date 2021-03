Protagonistas de serie nica "Prepa 21" renuncian, tras publicación de tráiler

“No es una serie XXX”, así respondió a las críticas Ali Montenegro, director del proyecto “Prepa 21”, quien aseguró que la serie nica no contiene material pornográfico, por el contrario, aborda temas como la drogadicción, homosexualidad, trata de personas, entre otros temas.

En un Facebook Live, Montenegro respondió a la avalancha de críticas que generó en redes sociales el tráiler de la serie “Prepa 21” en el cual se aprecian varias escenas con contenido sexual “tu morbo es el que te hace imaginar la penetración, pero no sale la penetración, tu morbo te hace pensar que el simple hecho que dos personas están desnudas no mostrando nada acelera tu morbo y ya creíste que era porno (...) En realidad no es una serie XXX vayan a ver todo el resumen y sólo salen 30 segundos con escenas sexuales”, manifestó.

Montenegro retó a sus detractores a enviarle capturas si salió un pene o vagina en el trailer, al señalar que la serie no se enfoca sólo en sexo “en el resumen que subimos ahí hay aproximadamente 30 segundos escenas sexuales de ocho minutos, pero para vos todos esos ocho minutos fueron escenas sexuales, pero en realidad no fue así. Las escenas sexuales no son escenas pornográficas porque no muestran ningún trasero sin ropa interior”, dijo.

Según Montenegro, en la serie abordarán temas como la drogadicción, trata de blancas y otros “temas principales que se vive en la secundaria niños enamorados, clasismo, racismo, violaciones, trata de blancas, proxenetas, sexo, violencia, drogas, es lo que se vive ahora”

“No pudieron con el bullying”

A pesar que el director del proyecto “prepa 21” asegura que la serie nica saldrá antes de mayo, algunos jóvenes protagonistas decidieron no continuar con las grabaciones por el supuesto “bullying” dijo en tono sarcástico Montenegro, quien señaló que varias muchachas estaban siendo acosadas en redes sociales porque la gente no sabe diferenciar la realidad vs ficción.

Entre los protagonistas que dijeron adiós estan: Andrea Fonseca, Selena Gonzales, George Martínez, RosseMary Altamirano, Uriel Padilla y Gabriela Rodríguez.

“Es una verdadera lástima que estos muchachos me hayan puesto, no fue por escrito, pero que me han dicho no voy a seguir en Prepa 21, a mí me afecta porque me toca volver a grabar las escenas, la productora me está exigiendo calidad, encuadres, edición. Camila, Andrea Fonseca, Pablo Jason, Ana Pao, Ariel, Isaac. No pudieron con el bullying por culpa de ustedes. Yo siento que como director fallé permitir que el editor subiera sin control de calidad escenas tan fuertes, escena como las sexuales que no se trata de eso toda la serie”, manifestó Montenegro.

Financiamiento con recursos personales

En el Facebook Live, Montenegro expresó que la serie es financiada con recursos personales “la serie está siendo financiada con mis propios recursos y la gente que personalmente me ha estado apoyando, no hay ningún contrato, no hay ningún documento donde menciona socio, (...) para mí un apoyo literal es un plato de comida para nosotros, es un elenco grande, producción, cámara, fotografía, logística, toda esta gente. No soy millonario, no tengo tanto dinero con costo tengo para comer arroz y frijoles”.

Respecto a la denuncia contra el joven Steven Parrales a quien su ex novia Ashley Roque denunció por lesiones físicas en el distrito VII de Managua. 100% Noticias se contactó con Parrales, pero negó los hechos.

“Yo no soy su papá, ni tampoco soy su novio, ni su abogado de ninguno de los dos, todo eso pregúntaselo a ellos; “Prepa 21” es un trabajo artístico yo no tengo porque meterme en su vida personal, a mí no me estén preguntando su vida personal de los actores, yo respondo a partir de lo que yo lo conocí (...) no creo que Steven lo haya hecho, pero no sé, yo no creo conozco a Steven no creo”, dijo en la transmisión en vivo.