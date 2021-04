El Obispo de la Diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez criticó la lista que circuló con los nombres de precandidatos a diputados de la Unidad Nacional (UNAB). La lista se filtró el Viernes Santo en un primer momento la organización la declaró "inválida" en un grupo de prensa de Whatsapp, que lo censuraron ante las preguntas de los periodistas sobre si era real o no.

"La resurrección del Señor vislumbra una Nicaragua​ nueva (...) aunque no dejamos de lamentar que mientras el pueblo creyente católicos y no católicos nos dedicábamos a reflexionar en los misterios de la pasión y muerte y resurrección del Señor algunos se dedicaban hacer listas. Y se imponen las preguntas: ¿Listas para qué? ¿para presentárselas a quién? o ¿para negociar con quién? o ¿para posicionarse ante quién? Qué está pasando? hay cosas detrás de bambalinas? ¿Hay agendas ocultas?", cuestionó el obispo Rolando Álvarez durante su Homilía dominical en la catedral de San Pedro en Matagalpa.

Álvarez reflexionó sobre la resurrección de Jesucristo, "nada será como antes, la resurrección del Señor vislumbra cielos nuevos y tierra nueva, vislumbran tiempos nuevos, una Nicaragua nueva, donde como hermanos, hijos del mismo Dios y de la misma tierra, trabajemos juntos por reconstruir nuestro país".

El Obispo ha sido persistente desde el púlpito en pedir la unidad de los nicaragüenses y especialmente de las fuerzas opositoras, y ha demando que se le hable claro al pueblo.

"Al pueblo hay que hablarle claro, quien no habla claro se queda solo en este camino, no obstante esto actos lamentables, los cristianos no perdemos jamás la esperanza, que surjan líderes que auténticamente sean representativos de los intereses comunes y no la perdemos porque si Cristo ha resucitado, nosotros Nicaragua entera y toda resucitará, resucitó hermanos nuestro amor y nuestra esperanza, de veras ha resucitado" manifestó Álvarez.

En la Homilía del 28 de marzo, Monseñor Álvarez dijo a los liderazgos de oposición que no tuvieran miedo a someterse a procesos democráticos donde el pueblo sea tomado en cuenta.

"Es necesario someterse sin miedo a mecanismos democráticos donde haya una competencia franca, clara, transparente en la que todos en igualdad de condiciones se sometan también a la observación final y participación decisiva del pueblo, porque el pueblo es siempre el que decide, entonces si, solo si, será creíble, no tengan miedo, ánimo, compitan con altura, respeto, sabiendo que es entre nicaragüenses que se deben arreglar los asuntos y es entre los nicaragüenses que tenemos que ponernos de acuerdo" fue el llamado del jerarca.

UNAB confirmó lista filtrada

La Unidad Nacional, confirmó el sábado la lista filtrada el Viernes Santo, explicaron que se trata del proceso interno de selección de precandidaturas que están realizando como parte del ejercicio democrático para evitar los "dedazos" en la escogencia de aspirantes. Pidieron disculpas por la censura en el chat de Prensa.

Agregaron que de darse "otra lamentable filtración, pedimos se comuniquen primero y directamente con la Unidad Nacional".

La UNAB señala que con la filtración y publicación de la lista de precandidatos se está "exponiendo la seguridad de las personas que valientemente se han postulado para participar del proceso",

Según el calendario de la UNAB las elecciones primarias para diputaciones será el domingo 09 de mayo de 2021. Los resultados preliminares serán publicados e informados el lunes 10 de mayo de 2021. Del 11 al 13 de mayo es el período para impugnaciones y la proclamación final, luego del proceso de impugnación y resolución, será el viernes 16 de mayo.

Aseguraron que las postulaciones a diputados fue abierto para todos los miembros de la organización.