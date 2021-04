Karen Lacayo con moretones en el cuerpo tras golpiza policial

Karen Lacayo hermana del preso político Edward Lacayo conocido como la “La Loba” fue agredida por agentes de la policía sandinista informó la abogada Yonarqui Martínez a través de su cuenta en Twitter.



“El día de hoy nuevamente es asediada Karen Lacayo. Días atrás fue golpeada por efectivos Policía. Ante su denuncia como defensora exijo a las autoridades respeten la vida de ella y de toda su familia. No más violación de DDHH” señala la publicación.

“Dos de ellos me golpearon un antimotin me tiró una patada y el otro me dio con amansabolo, en el brazo la que yo me intente capiarme me dieron en la mano derecha, me golpearon los dos dedos, el dedo chiquito lo tengo morado e inflamado” narró a 100% Noticias Karen Lacayo.

La familia del preso político “La Loba” últimamente ha sido asediada por agentes de la sancionada policía sandinista. El pasado 3 de abril a través de un video enviado por los familiares de la Loba se observa cómo oficiales de la sancionada policía, se encuentran en las afuera del domicilio de la familia opositora al régimen impidiéndoles la salida. Karen Lacayo, hermana del preso político, grabó a los oficiales desde dentro de la vivienda y uno de los uniformados trató de arrebatarle el teléfono y le dijo una serie de ofensas.

La lobita como también es conocida a través de fotografías se ve con moretones en diferentes partes de su cuerpo, y denunció que fueron propinados por oficiales sandinistas.