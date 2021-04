Programas críticos al régimen son sacados de parrilla de Radio Universidad

9:48 a.m.

La tarde de este miércoles los programas radiales trasmitidos en Radio Universidad, como Onda Local, Café con Voz, y el programa Cuerpos Sinvergüenzas del movimiento feminista La Corriente, fueron notificados de la suspensión de sus espacios críticos al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

A través de una carta enviada a los directores de los programas, la decana de la Facultad de Humanidades, Giovanna Robleto Zúniga, notifica la suspensión de estos espacios argumentando que la radio estará en “proceso de remodelación de su espacio físico” y “problemas técnicos” en sus transmisores.

Lea Además: LA PRIMERÍSIMA CIERRA ESPACIO A PROGRAMA ONDA LOCAL

Por su parte el medio multiplataforma con mas de 20 años de existencia, Onda Local consultó a la dirección de radio Universidad si la suspensión era definitiva o temporal pues la misiva que recibieron no indica ese dato, “la remodelación llevaría un proceso de al menos seis meses y no existe certeza si se podrá renovar el programa, fue la respuesta que recibimos”, explicaron a través de una nota en su sitio web OL.

En caso del equipo de Café con Voz, lamentó esta noticia, principalmente por su radio escuchas quienes no podrán tener información de primera mano, de manera profesional y “sin tapujos” a como la brinda este espacio.

“Lo que más me duele es perder la fidelidad de la gente que ha estado con nosotros desde 2012 cuando la Azucena “Chena” Castillo estaba al frente de la radio. Lamentablemente esa gente no va a tener esa oportunidad de escucharnos mientras va de su casa a su trabajo, en el bus, a la escuela, en el mercado; es triste, quisiera creer realmente que esa remodelación que mencionan es la verdadera razón y no otra razón que obedezca a la intención del régimen de Ortega de cerrar espacios críticos y que le estorben”, manifestó Luis Galeano, director de Café con Voz.

Lea Más: “Trolls” de Rosario Murillo operan en Correos de Nicaragua

El programa La Corriente reaccionó a través de un comunicado en el que informaron sobre la noticia de la suspensión sin embargo señala que continuaron realizando su producción y con normalidad podrán escucharla a través de radio De Todas en el Salvador, así como en sus redes sociales.

Notificación de Radio Universidad

En un comunicado emitido a través de sus redes sociales, la UCA anunció el inicio de un proyecto denominado Centro de Prácticas Hipermedia para la Licenciatura en Comunicación “lo cual implica la modernización y adecuación del espacio que ocupa la Radio Universidad”.

LEER MÁS: Autores de operación limpieza y ejecuciones extrajudiciales serán sancionados con Ley Renacer

Sin hacer referencia a la suspensión de Onda Local, Café con Voz y La Corriente, la universidad explica que la emisora estará temporalmente fuera del aire, pero continuará su transmisión a través de la web. Sin embargo, los espacios radiales suspendidos tampoco serán transmitidos en esa modalidad.