Programan audiencia de apelación de Hader González y Cristian Meneses, detenidos por Ejército de Nicaragua

Los abogados defensores de los presos políticos Hader González y Cristian Meneses Machado, Yonarqui Martínez y Julio Montenegro, fueron notificados por el tribunal de apelaciones de Managua para continuar con la audiencia de los reos políticos que fueron detenidos por el Ejército de Nicaragua, acción que fue incluida en el informe del departamento de Estado de Estados Unidos.

“La notificación que me enviaron fue para informar que se continúa con el proceso de apelación, pues ellos aceptaron el escrito de apelación que interpuse y la audiencia de apelación está convocada para el 20 de abril, lo que me preocupa es que las autoridades del sistema penitenciario no les permiten a los familiares de Hader ingresar las medicinas, él tiene un problema renal que debe ser atendido sin embargo ha hecho caso omiso el sistema penitenciario” dijo la defensora Yonarki Martínez a 100% Noticias.

Según el abogado Julio Montenegro la audiencia del día 20 dará inicio a las 8: 35 de la mañana, sin embargo señala que realizó una solicitud para que el reo político Machado estuviera presente en el juicio, pero esta no fue dada a lugar.

“En cuanto a la contestación de agravios la fiscalía manda prácticamente a manifestarse para ver si va a contestar los agravios de hechos, antes de que lo remita al tribunal de apelaciones los jueces de juicio manda a escuchar a la parte contraria para que se reserve el derechos o conteste en audiencia oral y pública, lo que juez manda al ministerio público para ver si va a contestar en esta ocasión por escrito y de esas maneras no realizarse las audiencias… con esto se limita algunos derechos de los procesados de estar presente en las audiencias” dijo Montenegro en 100% Noticias.

Declarados culpables

El pasado 19 de febrero los presos políticos Hader González y Cristian Meneses Machado fueron condenados a 48 años de prisión por la juez sandinista Nancy Aguirre, del Juzgado Décimo Distrito de Juicio de Managua, informó la abogada Yonarqui Martínez. González y Meneses fueron detenidos el pasado 15 de agosto cuando retornaba de Costa Rica a Nicaragua por un punto ciego.

La abogada calificó de “injusto” el fallo de la juez Aguirre porque se dedica a condenar a todos los presos políticos del régimen de Daniel Ortega, sin tomar en cuenta la Ley.