Venezuela ocupa a Nicaragua para trasegar oro asegura experto Douglas Farah

El investigador en temas de seguridad y crimen organizado, Douglas Farah, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro saca oro ilegal de Venezuela con destino a Nicaragua, país que lo exporta como oro nicaragüense en el mercado transnacional, reportó el Diario Las Américas.

Según el investigador estadounidense, la exportación de oro y las actividades vinculadas al crimen organizado se convirtieron en los principales rubros de ingresos y negocios para regímenes como Nicaragua y Venezuela.

“Sale mucho oro ilegal de Venezuela, lo mandan a Nicaragua y lo venden como oro nicaragüense ante el mercado transnacional. Hay mucha relación, Venezuela no tiene el dinero que tenía antes, ya no puede regalar tanto, tampoco está lavando tanto dinero porque el estado ya no tiene tanto dinero para lavar”, dijo el experto.

El investigador explicó que las sanciones impuestas al régimen de Nicolas Maduro por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, por corrupción y violaciones a los derechos humanos, provoca que saquen el oro de forma ilegal.

“Lo que vemos es que gran parte del oro de Venezuela va a Nicaragua y es exportado al mercado internacional como oro nicaragüense, es una manera de evitar sanciones”, asegura

Farah sostiene que esta actividad incrementó sustancialmente en los últimos años “El oro está produciendo más que el narcotráfico y el petróleo. El factor riesgo es menor porque es legal; no es como el caso de la cocaína que es ilegal. El oro es legal y muchas personas viven de esa actividad”, indica

Pese a la pandemia, en Nicaragua la exportación de oro se convirtió en 2020 en el principal rubro de exportación, desplazando la carne bovina y el café que tradicionalmente han sido las principales fuentes de exportación en el país. En el 2019, las exportaciones de oro ocupaban el tercer rubro de importancia, según el Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex).

El analista señaló que las jugosas ganancias motivaron a Daniel Ortega a crear la Empresa Nicaragüense de Minas, ENIMINAS debido a que controlan gran parte de los negocios de la energía y el petróleo.

“En los últimos años, la empresa criminal conjunta bolivariana ha diversificado sus operaciones dentro de la minería ilícita del oro como forma de obtener ganancias y como forma de lavar los ingresos de múltiples delitos a través de una industria poco regulada. Es decir que la decisión de la Empresa de dedicarse al oro se debe, al menos en parte, a los altos precios del oro en el mercado internacional”, describe Farah en la investigación “La última resistencia de Maduro”.

Narcotráfico

Respecto al Narcotráfico, el experto señaló que el Estado de Nicaragua está involucrado en el crimen organizado que es controlado desde la presidencia encabezada por Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

“Cuando un estado dominante como el régimen de Ortega controla todas las estructuras, entonces eso se vuelve un negocio muy seguro para los narcotraficantes. Ellos saben que, si llegan, pagan y hacen los tratos con el régimen de Ortega, van a pasar tranquilos desde los servicios de inteligencia, el Ejército y la Policía, que obedecen las reglas del juego allá. En el Triángulo del Norte no es tan así”, explicó Farah.

El investigador indicó que el Estado de Nicaragua ha lavado miles de millones de dólares a través de Albanisa y sus estructuras “la estructura de Ortega protege el narcotráfico en la Costa Pacífica nicaragüense por donde pasa la droga del Atlántico”, agregó.

Además, el experto indicó que Venezuela y Nicaragua están en un proceso de reacomodo y buscan alianzas con países que han sido sancionados.

“Ese proceso de reacomodo obedece a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, tanto en Nicaragua como en Venezuela. Creo que lo que ha descubierto Venezuela es que, con una alianza con Rusia, Irán, China, asesores de países ya sancionados buscan cómo sobrevivir, no van a hacer lo que hacían antes, pero pueden sobrevivir. Todo eso se vincula con Nicaragua, todos están buscando lo mismo tratando de sobrevivir a las sanciones, eso implica tener nuevos socios, buscar nuevas maneras especialmente con Rusia y con China” dijo Farah.