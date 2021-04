Nica desaparecida en zona fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica

14 días desaparecida tiene la señora Norma Rosa Saravia Rugama, quien salió de forma irregular desde Nicaragua rumbo a Costa Rica. La sancionada vicepresidenta, Rosario Murillo, informó que supuestamente la embajada nicaragüense realiza diligencias para localizarla.

“Desaparición de una nicaragüense que salió por veredas como decimos nosotros hasta Costa Rica, Norma Rosa Sarabia Rugama, la familia dice que no se ha reportado, que nunca llegó”, expresó Murillo.

En su alocución la vicepresidenta informó que familiares de la nicaragüenses solicitaron ayuda a la Organización de Investigación Judicial (OIJ) en Costa Rica para labores de búsqueda “Se han presentado ante las autoridades de Costa Rica buscando ayuda para su paradero, nuestra Policía Nacional, Ministerio Gobernación, han mantenido comunicación con nuestro embajador Dulio Hernández esté pendiente de comunicación con las autoridades de Seguridad Pública, Gobernación y policía de la hermana República de Costa Rica”

Además, el embajador nicaragüense consultó con la Fuerza Pública que informó que “no hay ninguna causa, no ha sido detenida, no se ha levantado ningún parte judicial para la nicaragüense Norma Rosa, no hay registros tampoco en Migración y Extranjería, bueno estamos pendiente, haciendo más y más trámites” dijo

La familia de la nicaragüense se encuentra en una búsqueda en la zona fronteriza “encontraron algunas pertenencias de la mujer desaparecida”. La hija de Norma dijo que entregó a su mamá a un hombre de nombre Roberto.

Si usted tiene información puede llamar a los números 8501-8301 / 5841-3379