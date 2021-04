Edgar Tijerino: "me vacuné no tengo nada que agradecer al gobierno"

10:04 a.m.

El cronista deportivo Edgar Tijerino a través de sus redes social comentó que a los únicos que se debe agradecer por las vacunas covid-19, son a los donantes de la comunidad internacional y no al régimen de Daniel Ortega, esto en respuesta a la actitid de fanáticos de Ortega que consideran que le están haciendo un favor a los opositores al ponerles las vacunas anti covid-19.

Tijerino manifiesta que no tiene nada que agradecerle al régimen de Daniel Ortega, refiriéndose a la aplicación de la primera dosis de la vacuna que son una donación internacional.

“La gente considera que tenés que agradecerle al gobierno, lo que es una obligación del gobierno poner las vacunas a todos los nicaragüenses, de las vacunas que les han entregado precisamente para eso. quí no hay nadie que tenga que agradecer, se le tendría que agradecer a la gente que mandó las vacunas y el gobierno que no sepa darle a toda su gente las vacunas, es un gobierno in capaz es un gobierno sectario, es un gobierno peligroso, un gobierno dañino” expresó el cronista en su publicación.

Al mismo tiempo el cronista agradeció la atención del personal de salud que le atendió y que incluso le solicitaron tomarse fotografías con él, “yo agradezco la atención muy buena la atención y me llamó la atención esa gente que atiende, esa gente que atiende, vamos a verla el dia de las votaciones, esa gente que atiende está queriendo también quitarse la bota de encima, la gente que atiende está esperanzada en un país diferente, están esperando respirar libertad, esperan mejor salario, mejor tratamiento” dijo Edgar Tijerino.

La declaraciones de Edgar Tijerino se dan luego de que trabajadores del Minsa que idolatran al régimen de Daniel Ortega fotografiaron a opositores como Vilma Núñez, Defensora de Derechos humanos, Fabio Gadea, propietario de Radio Corporación y al cronista deportivo Edgard Tijerino.

Los tres se fueron a poner la vacuna contra el Coronavirus en hospitales públicos bajo la administración del Minsa, que son los únicos que tienen las vacunas donadas y no compradas por el régimen.

Los fanáticos de Ortega y de Murillo quieren hacer ver con las fotos que es un favor o dádiva que dan a los nicaragüenses al prestar el servicio de salud que la misma constitución dice que es gratuita. Las vacunas anticovid han sido donadas por el programa COVAX, la India y algunas dosis de Rusia. Ortega y Murillo no la compraron de su bolsa, expresa algunos comentarios.