Leticia Gaitán: "había orden de captura para mí, entonces decidí salir de Nicaragua"

A casi tres años de la crisis sociopolítica en Nicaragua, la periodista Leticia Gaitán de 100% Noticias, quien se encuentra exiliada en Costa Rica desde el pasado 23 de diciembre de 2018, contó al medio Multimedios CR, cómo tomó la decisión de salir del país, y lo difícil que esto fue.

“El 21 de diciembre del año 2018 el régimen de Daniel Ortega, asaltó y se robó prácticamente el canal para el que yo trabajaba 100% Noticias y metió presos a nuestros directores Miguel Mora y Lucia Pineda Ubau, ambos periodistas, estuvieron presos seis meses, ellos (policía sandinista) tenían orden de captura para varios periodistas que trabajaban para este medio, yo era una de las periodistas que tenía muchos años de trabajar para el canal y también había orden de captura para mí, entonces decidí salir al día siguiente de Nicaragua, una decisión muy difícil, me tuve que venir por puntos ciegos, ingrese a Costa Rica el 23 de diciembre un día antes de navidad” narró Gaitán.

Leticia Gaitán fue víctima en varias ocasiones de robos de equipos, así como de amenazas por parte de paramilitares y fanáticos del régimen de Daniel Ortega. En junio de 2018, Gaitán cuestionó fuertemente al canciller sandinista Denis Moncada luego de finalizar la sesión del diálogo nacional, sobre la noticia de la quema de la casa en el barrio Carlos Marx donde murieron 6 personas entre ellos niños, cuestionamiento que fue evadido por Moncada, tras ese episodio, las amenazas en contra de la periodista arreciaron a tal grado de haber sido encañonada por paramilitares denuncia que se hizo pública en su momento.

“Después del allanamiento al canal iban hacer una conferencia de prensa, la esposa de Miguel Mora, Verónica Chávez y ella invitó a todo el personal para que fueran a respaldarla, recuerdo que le dije a mi papá que quería ir, y él me dijo que no, me dice no, no vayas hacelo por tu hijo, ese día mi papá dijo te tenes que ir; meses atrás a nosotros (100%Noticias) nos robaron dos equipos de televisión y en una de esas ocasiones me agarraron paramilitares y nos encañonaron, nos asaltaron, en aquella ocasión mi papá me pidió que me fuera del país y yo le dije a él que me iba a ir hasta que metieran preso a mi jefe (Miguel Mora), en una forma sarcástica porque nunca creí que realmente sucediera que metieran a un periodista preso, entonces cuando pasó mi papá me recordó eso, me dijiste que cuando metieran preso a Miguel Mora vos te ibas a ir, cumplilo, no lo hagas por mi hacelo por tu hijo, entonces ese día tomé la decisión de venirme a Costa Rica” continuó narrando Gaitán.

La salida del país de la periodista de 100% Noticias se registró el 23 de diciembre del 2018, al irse de Nicaragua su hijo y esposo quedaron en el país, dos meses se reencontraron en la vecina del sur, el hijo de Gaitán tenía 2 años de edad, en ese entonces. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reporta al menos 77 periodistas exiliados en Estados Unidos, España, Panamá y Costa Rica.