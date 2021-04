Meylin Obregón la madre de Wilton Gutiérrez, el niño abandonado por coyotes en el desierto de Texas, logró pasar a Estados Unidos, ya solicitó asilo político y no piensa regresar a Nicaragua, según una entrevista exclusiva que ofreció Obregón a Univisión Noticias. Obregón expresó que los secuestradores la dejaron cerca de la frontera, "ellos solo me dijeron que me alistara, que no les convenía tenerme ahí" dijo la nicaragüense.

"Me dejaron en un lugar donde no conocía, no sabía donde ir, pedí ayuda y me mandaron a una casa más segura (...) me van a dar el asilo" agregó Obregón, a través de una videollamada vía whatsapp con Univisión.

Según Meylin logró hablar con su hijo Wilton, "hoy me pude comunicar con él, que estaba un poco preocupado por lo que querían pedirlo para atrás (la repatriación) yo le dije que no se preocupara que no llorara, que no se afligiera que pronto íbamos a estar juntos" manifestó Obregón, quien prefirió por el momento no dar muchos detalles sobre cómo fue el secuestro.

"Siento una alegría muy grande...Dios lo permita poder abrazar a mi hijo" dijo con mucha esperanza Obregón a quien sus secuestradores la liberaron esta tarde.

El niño Wilton Gutiérrez se encuentra en un centro de detención de menores en Texas. El menor captó la atención del mundo cuando fue encontrado abandonado, llorando en el desierto de Texas y fue encontrado por una patrulla fronteriza que grabó el momento cuando Wilton le pidió ayuda.

"Yo venía con un grupo y me dejaron botado y no sé dónde están", manifestó Wilton al oficial de la patrulla fronteriza.

En una entrevista que realizó el periodista y cronista deportivo nicaragüense, Miguel Mendoza a Misael Obregón, tío de Wilton, expresó que "le pregunté qué pasó, y él me contó que a él lo echaron con otros niños, de noche, ellos durmieron en la carretera, en la orilla de la carretera. Cuando él se despertó, estaba solo".

Meylin huyó de Nicaragua por la violencia que le daba el padre de Wilton, según han expresado su madre y hermano entrevistados por medios de comunicación.

Esta historia por lo ocurrido hoy, con la liberación de Meylin, tendrá su final feliz cuando madre e hijo se logren reencontrar, abrazar y estar juntos en Estados Unidos. Con la voluntad de la madre y el niño, las labores de repatriación que anunció la vicepresidenta sancionada Rosario Murillo no se podrían materializar.