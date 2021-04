La Excarcelada política y opositora Olesia Muñoz denunció que una patrulla policial de la delegación de Niquinohomo se presentó a asediarla en la clínica de fisioterapia, donde pasaba consulta por un problema de columna que presenta, luego de las golpizas que recibió cuando estuvo cerca de un año en la cárcel en el 2018 cuando fue condenada por actos de "terrorismo" por el sistema judicial dominado por el régimen de Daniel Ortega.

"Cuando estaba en la camilla escuchamos que la patrulla policial se apostó frente a la clínica con alrededor de diez agentes y uno de ellos sin ninguna orden judicial entró al consultorio, donde estaba casi desnuda recibiendo mi sesión de electroterapia al instante me pidió disculpa y me dijo que ellos habían llegado, porque supuestamente habían reportado que el vehículo donde me movilizaba estaba abandonado" denunció la opositora originaria de Niquinohomo.

Sin embargo Muñoz sospecha que la policía sandinista llegó a la clínica al recibir denuncia de fanáticos del partido sandinista del barrio María Auxiliadora de Niquinohomo, donde se ubica la clínica de fisioterapia, ante la sospecha que tienen que los opositores planifiquen actividades de cara al tercer aniversario de las protestas cívicas de abril del 2918.

"Yo constantemente sufro de asedio, cuando llego a mi pueblo natal Niquinohomo a visitar a mi familia, pero creo que esta vez es condenable que nos violenten el derecho a la salud y lleguen alterar la paz de la familia que habita a la par de la clínica" agregó Muñoz.

La opositora catalogó, como lamentable y repudiable que la policía se dedique a hostigar y perseguir a quienes guardaron prisión por haber salido a las calles a demandar libertad.

"Yo espero que no me vuelvan a violentar mis sesiones de terapia, porque uno se ve obligada a buscar clínica privada y no el sistema de salud ante la negativa que te nieguen la asistencia que como nicaragüense tengo derecho" reclamó Doña Olesia.