La adolescente con iniciales I.H, asesinada por su novio Oscar Octavio Cornejo Blandón, interpuso denuncia en la sancionada policía sandinista, informó el abuelo materno Luis Ramón Córdoba. En una nota de prensa, la policía calificó el crimen como homicidio seguido de suidicio, pese a que es un femicidio.

En una entrevista a Radio ABC Stereo por José Enrique Ortega en Quilalí, Nueva Segovia, el abuelo materno afirmó que su nieta ya no quería saber nada de Cornejo Blandón porque era celoso y agresivo.

“La niña no quería nada con él y hasta hasta últimamente la niña había tomado la decisión de buscar cómo quitárselo con la Ley porque ya no se lo podía despegar a diario, parece que durante el noviazgo él era muy celoso, muy agresivo con ella, ya no quería nada con él”, expresó Córdoba.

LEER MÁS: Sentencian a sujeto que asesinó a Katring la joven que celebraba su cumpleaños 21

Según el familiar, la menor decidió interponer denuncia en la estación policial de la zona pero la ignoraron “hallamos documentos donde ella puso la denuncia, pero parece que la policía no actúo, siempre hemos tenido ese problema, la vez pasada una prima mía la agredieron y ella llamó la policía inmediatamente que estaba en problemas y ya llegaron hasta el siguiente día cuando ya no habían ni huellas en el asunto y así pasó, parece que la niña quiso el apoyo de la policía, pero bueno ya vinieron hasta que no había ninguna solución”, expresó.

Crimen planeado

El crimen contra la adolescente de iniciales I.H fue “planeado”. El abuelo de la menor sostuvo que Cornejo Blandón aprovechó que sus abuelos no estaban en la vivienda para cometer el femicidio.

SEGUIR LEYENDO: Policía roba y agrede a periodista de Literal Ni, lo amenazan con "tirarlo a un cauce"

“Yo andaba en Estelí realizando unas diligencias y la abuela de la niña se había ido para la finca, hemos preguntado y nadie escuchó nada lo único que se sabe es que el niño encontró a la niña sin vida, dice que la pantalla (televisor) la tenía el volumen alto como para que no escucharán gritos de la niña, si hubiera pegado un grito inmediatamente el Valle hubiera hecho algo porque la gente aquí es muy cuidadosa (...) el señor de la venta dice que ella llamó pidiendo el número de la policía, pues me imagino que a esa hora estaba siendo agredida, pero no sé no podría darle una declaración tan exacta”, dijo.

El abuelo de la menor expresó que su nieta cursaba el IV año de secundaria y conoció a Cornejo cuando llegó a realizar unas obras de construcción en el segundo piso de la vivienda.

“Un vecino contó que una noche antes del crimen lo vieron fumando por la quebrada salida a Ocotal, fumando marihuana y entonces se cree que le chocó lo uno con lo otro, sí eso fue lo que lo llevó a hacer semejante barbaridad, jamás nos imaginamos que hubiera pasado eso (...) parecía un hombre muy centrado, muy recto, educado para hablar jamás pensamos que estaba preparando desde un comienzo, bien preparado para hacernos semejante barbaridad, el ingrato”, dijo Córdoba.

LEER MÁS: Opositor Leonardo Navarrete: policías "tienen orden de matar a cualquiera que proteste"

La adolescente con iniciales I.H, tenía 15 años, mientras su novio y victimario, Oscar Octavio Cornejo Blandón 25 años de edad. Los hechos se registraron en el Barrio Linda Vista, en el casco Urbano de Quilalí, Nueva Segovia.