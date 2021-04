Policía despoja de bandera nacional a precandidato Juan Sebastián Chamorro

Un agente policial arrebató una bandera nacional que sostenía el precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, quien en una acción de protesta contra el régimen de Daniel Ortega decidió salir a correr con una bandera azul y blanco. El próximo 18 de abril se cumplen tres años de la insurrección cívica de abril 2018.

“Vamos viendo cómo la policía orteguista le quita la bandera a un ciudadano, no me voy a poner a pelear con él, vamos a seguir corriendo, son unos ladrones”, dijo Chamorro, quien expresó que no hay que tenerle “miedo” al dictador Daniel Ortega.

“Quieren que esas fuerzas nos intimiden, el dictador no quiere que salgamos a las calles, aquí estamos demostrando, obviamente no recomendaría que hicieran exactamente lo mismo, pero hay que demostrarle a la dictadura que sepa que aquí no se rinde nadie”, manifestó.

El precandidato recorrió seis kilómetros hasta su vivienda, en ese trayecto fue perseguido por una patrulla policial “Ellos me siguen dónde camino sea a pie o en la camioneta donde camino me siguen, es un asedio permanente a las 6 de la mañana y 6 de la tarde”, comentó a los medios de comunicación.

Reformas Electorales

Para Chamorro, el proyecto de reforma electoral es para hacer la vía más difícil para los opositores “yo no me siento desanimado, no debería sorprendernos que el dictador haya sacado una ley de esa naturaleza, ya sabíamos que era diseñada para fregar a los opositores, hacernos la cosa más difícil pero no tenemos que desanimarnos. La reforma electoral empuja a la unidad es un proceso y ese proceso hay que concluirlo con generosidad, con trabajo en equipo, n pensando en el mal mayor, creo que si mantenemos ese norte debería de convencernos que apartemos cualquier tipo de interés personal”

El aspirante aseguró que en los próximos días anunciará que se inscribirá en el proceso de escogencia de candidatos presidenciales de la Alianza Ciudadana “He tenido conversación fluida con Ciudadanos por la Libertad sobre el proceso han contestado casi todas las preguntas que yo tenía (...) pronto estaré anunciando que me voy a inscribir en la Alianza Ciudadana (...) Yo creo que los candidatos tiene que estar inscritos en una casilla formal, en una casilla buena para poder ir estructurando este proceso unitario”, manifestó a La Prensa.