UNAB llama a dos días de luto nacional para recordar a víctimas de abril

A tres años de la insurrección cívica en abril 2018, la Unidad Nacional Azul y Blanco llamó a los nicaragüenses a dos días de duelo nacional, así como, a realizar cualquier tipo de acción de resistencia ciudadana contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró 328 muertos a causa de las protestas contra el régimen sandinista.

“Ratificar el compromiso es un mes para redoblar la lucha la Unidad Nacional estamos haciendo una invitación a dos días de duelo nacional, ustedes pueden ver la bandera nacional a media asta, invitar a que cada nicaragüense en cada municipio, en cada barrio y en cada comarca, hacer uso de sus propias expresiones locales de resistencia ciudadana no violenta, haciendo uso de sus propios mecanismos de expresión que se sumen a este duelo nacional, Nicaragua naturalmente está de luto, no vamos olvidar absolutamente ninguno de esos crímenes de lesa humanidad”, expresó el aspirante presidencial Félix Maradiaga.

LEER MÁS: Nicaragüenses en Los Ángeles anuncian marcha para este 18 de abril, "Grito por Nicaragua"

Según Maradiaga, la UNAB apoya cada una de las expresiones de resistencia, especialmente las que impulsa la Asociación Madres de Abril (AMA) y familiares de presos políticos, por eso, realizarán diversas acciones de protestas las cuales no fueron anunciadas por medidas de seguridad.

“Hay otra serie de acciones que se están planificando y que por razones de seguridad, ustedes entienden muy bien, no podemos dar detalles exhaustivo, nosotros respetamos otras expresiones de resistencia que se han estado invitando, pero creemos desde la Unidad Nacional tenemos que recuperar nuestro derecho ciudadano a la protesta en las calles de forma no violenta, la Unidad Nacional no va a descansar un solo día hasta que se respete el compromiso con la justicia y que podamos recuperar nuestro derecho a la protesta”, expresó el precandidato.

“Quedarse en casa”

Mientras, organizaciones integrantes de la Alianza Ciudadana llamó a la población a “vaciar” las calles y a "quedarse en casa" el próximo lunes con el fin de recordar a las víctimas que ha dejado la crisis social, política y derechos humanos que vive el país desde hace tres años.

SEGUIR LEYENDO: Fanáticos sandinistas lanzan piedra y botella de vidrio en casa de la hermana de Yubrank Suazo en Masaya

Al respecto, la UNAB expresó que respetan las distintas iniciativas, por eso insistieron en que la población puede expresar su luto con distintas formas de resistencia “la Unidad Nacional se suma a todas las acciones donde se reclaman justicia sin mirar ninguna ideología, estamos claros que solamente unidos podemos derrocar a la dictadura (...) esta invitación es para luto nacional”, dijo Róger Reyes del Consejo Político.

Alex Hernández agregó que no toda la ciudadanía podrá “quedarse en casa” porque tienen que salir a trabajar, pero los llamó a expresar su luto “tenemos que reconocer que hay bastante gente que no va a poder quedarse en casa porque tiene que salir a trabajar, no es algo factible, hay maneras de honrar abril como vestirse de negro, andar un lazo negro, poner un altar en su casa, en redes sociales poner una foto con un lazo negro, nosotros no estamos en contra de ningún llamado para quien pueda hacerlo y le resulte viable quedarse en casa hágalo y si le resulta salir a las calles con prudencia y responsabilidad hágalo”, expresó.