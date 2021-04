Policía sandinista impide salir de su casa a "Lady Vulgaraza" para ir a supermercado

Karelia de la Vega conocida popularmente como “Lady Vulgaraza” denunció a través de una trasmisión en su cuenta de Facebook que oficiales del régimen de Daniel Ortega no le permitieron salir de su domicilio cuando ésta se dirigía a un super mercado de la localidad de Pochocuape, donde reside.

“Bonita la policía, bonita, me dirigía al Pali y ellos no me dejaron salir de Pochocuape porque ahora ellos son dueños de Pochocuape… son patadas de ahogados las que están dando porque ellos van a perder, todo eso todo, miren la policía cochina, corrupta, falsa no me dejaron salir al pali porque ahora son dueños de Pochocuape” dijo en su transmisión de la Vega.

“Lady Vulgaraza” dijo a 100% Noticias que el motivo de su salida hacia el super mercado era para comprar los productos para realizar la comida en el comedor infantil que tiene en su domicilio, el que beneficia a mas de 100 menores de la localidad, y señala que estas acciones intimidatorias se dan porque se acerca el 3er aniversario de la rebelión de abril.

“Son patadas de ahogados porque como soy critica al gobierno y se acerca el 18 de abril entonces piensan que me van intimidar, desde las 6 am estaban en mi casa, yo me dirigía a comprar las cosas del comedor infantil y un oficial me dijo no poder salir, regrésate y le pregunte porque solo me dijo regrésate, ellos saben que soy una persona que no les tiene miedo y les digo sus verdades y eso no les gusta” dijo a 100% Noticias Karelia.

De igual manera “Lady Vulgaraza” acusa directamente al jefe del sector de Pochocuape de ser el que le envía las patrullas de la sancionada policía sandinista para ser asediada, pese a eso asegura que continuara denunciando las injusticas cometidas por el régimen de Daniel Ortega.

“Continuare denunciando todas las anomalías que han pasado durante estos últimos tres años en el país, por gobierno, así como por la libertad de los presos políticos” dijo Karelia.