Annette Moreno aclara que no participará en concierto de Román González

La cantante cristiana Annette Moreno confirmó este viernes que no estará en el concierto promovido por el boxeador y fanático sandinista Román “Chocolatito” González, previsto para este 17 de abril, un día antes de conmemorar tres años de lucha cívica en Nicaragua así lo confirmó a través de su red social de Facebook.

“¡Para todos los nicaragüenses me gustaría aclarar que no estaré atendiendo el evento de mañana, aunque con todo mi corazón me hubiera encantado! Fue algo que tratamos de concretar” además a clara que los mensajes y comentarios que recibió de miles de nicaragüenses en la que le pedía que no viniera al país, no interfirió en su decisión “también quisiera aclarar que no tuvo ningún peso la crítica en mis redes, que recibí de personas que quisieron manipular mi llegada”.

Asimismo, continúa diciendo en su publicación la cantante que “yo no soy de nadie y no pertenezco a ninguna religión u organización para dejar que otros hagan decisiones por mí. Yo hago el propósito con el que nací ya sea en las buenas y en las malas. Desafortunadamente el mundo está lleno de dolor, pero también está lleno de manipulación. ¡Me hubiera encantado estar allí con ustedes! disfruten esa noche linda de alabanza y de amor con Danny Berrios que el Creador los inunde de paz, arriba mi Nicaragua” finaliza la publicación de Moreno.

Llegada de Danny Berrios a Nicaragua

Activistas opositores y autoconvocados solicitaron en redes sociales al cantante cristiano “no venir a Nicaragua”, pues el orteguismo realizará el concierto un día antes que se conmemore el tercer año de insurrección cívica. Las protestas antigubernamentales dejaron como saldo centenares de muertos, miles de exiliados y cientos de presos políticos.

En horas del mediodía medios oficialistas anuncian la llegada del cantante Puertorriqueño Danny Berrios, quien participará en el concierto promovido por el boxeador y fanático sandinista Román el Chocolatito González, y el Pastor Omar Duarte de Ríos de Agua Viva, para este 17 de abril de 2021.

La llegada de Berríos se dio en horas de la mañana de este viernes confirmó el oficialista 19 digital en su sitio web “el predicador y cantante de música cristiana, Danny Berrios llegó a Nicaragua la mañana de este viernes, para participar en una gran noche de adoración y júbilo en el espectacular concierto en agradecimiento a Dios, organizado por Román "Chocolatito" González”.