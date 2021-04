Nicas en New York invitan a marcha para conmemorar tercer año de la rebelión de abril en Nicaragua

6 a.m.

New York, Estados Unidos

Los nicaragüenses que se encuentra New York invitan a una caminata en conmemoración al tercer año de la crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua, la actividad esta prevista a realizarse en este 19 de abril a las 6 de tarde en Central Park.

“Caminata en conmemoración a nuestra insurrección de abril, 19 de abril de 2018 los sicarios del Carmen Ortega Murillo ordenaron a sus secuaces a reprimir, encarcelar, asediar y asesinar sin piedad a nuestro pueblo nicaragüense, simplemente por alzar su voz en contra el régimen. Quedan todos invitados este 19 de abril en Central Park, para honrar la sangre de nuestros héroes y mártires de abril. Demostremos a la dictadura que seguimos en pie de lucha, alzando nuestras voces y demandando libertad” cita la invitación de los nicaragüenses en New York.

Asimismo Jorge Blass, nicaragüense que se encuentra en New York, Manifestó a 100% Noticias que el motivo de esta marcha es para honrar a los caídos en esta lucha, “desafortunadamente toda esa gente que un día salió de su casa por alzar su voz y desafortunadamente no regresaron también esta marcha es para recordarles a los nicaragüenses que no se encuentran solos, que todos los nicaragüenses que estamos en el exterior todavía seguimos en lucha, seguimos alzando nuestras voces por aquellos que se encuentran privados por su libertad de igual manera por aquellos que se encuentran exiliados y separados de sus familias” dijo Blass.

Asimismo, menciona que “sabemos que en Nciaragua desafortunadamente la represión es demasiado grande y eso porque el gobierno genocida, el dictador le tiene miedo al pueblo y por eso trata de hacer todo por reprimirlo, así que mi deber como nicaragüense en exterior es seguir alzando mi voz ya que aquí si nosotros lo podemos hacer” enfatizó Jorge Blass a 100% Noticias.