Piquetes exprés, pintas y papeletas expresiones de resistencia en Nicaragua

11:15 a.m.

Piquetes express, mantas, pintas y papeletas fueron algunas de las expresiones de resistencia que realizaron organizaciones de oposición en diferentes departamentos, a tres años de la conmemoración de la insurrección cívica en abril 2018, que dejó 328 asesinados por la represión gubernamental de Daniel Ortega.

La articulación de movimientos sociales realizó pintas en algunas viviendas para exigir la liberación de los presos políticos. Actualmente en Nicaragua hay 125 "presos políticos", de los cuales 115 fueron arrestados a partir de las protestas de 2018 y diez antes de ese año.

Además, los movimientos sociales colocaron mantas “El pueblo manda y el gobierno obedece” “libertad para presos políticos”, así como papeletas con las siguientes leyendas “Justicia”, “Prohibido Olvidar”, “Se busca asesino”, “Antes de votar primero la libertad”, “justicia para los asesinados, no impunidad” “AMA y no olvida”, “Exigimos libertad para las y los presos políticos”

Asimismo, otro grupo de opositores protestó dentro de un supermercados con camisetas y pancartas “No eran delincuentes” “Yo no olvido abril, Richard Pavón 17 años”, “Abril no se olvida, seguimos en resistencia hasta lograr justicia y Paz para Nicaragua”, “Viva Nicaragua libre, no más impunidad”.

Protestas

En Mayasa, ayer familiares de las víctimas rememoraron con una misa el tercer aniversario de esa revuelta. La misa se celebró en la iglesia San Miguel Arcángel, Masaya, presidida por el sacerdote Edwin Román, y fue resguardada en las afueras por policías y simpatizantes sandinistas, sin incidentes, según constató Efe.

Los que acudieron a la eucaristía también portaron banderas de Nicaragua, fotografías de sus familiares fallecidos o presos, según ellos, por participar en manifestaciones antigubernamentales.

También cantaron el himno nacional, gritaron "Viva Nicaragua libre", demandaron "libertad para los presos políticos", justicia para las víctimas, y exigieron "elecciones libres, creíbles y sin fraude" en los comicios presidenciales y legislativos de noviembre próximo.

Tras finalizar la misa, los asistentes realizaron un piquete exprés en las afueras del templo, y lanzaron a las calles chimbombas azul y blanco, los colores de la bandera de Nicaragua.

También jóvenes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia realizaron piquetes exprés en un punto del país “Abril es resistencia, libertad para los presos políticos, justicia para los asesinados, viva Nicaragua libre”, gritaron.