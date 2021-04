Policía lanza orines, agrede a médico y periodistas en protesta de Alianza Cívica

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, (ACJD), realizó una protesta en las instalaciones de la Unidad Médica Nicaragüense, la cual fue asediada por unos 60 agentes de la Dirección de Operaciones Especiales, (DOEP) de la sancionada policía sandinista, los cuales amenazaron, y agredieron a médicos y periodistas. La manifestación fue en conmemoración del tercer aniversario de las protestas contra Daniel Ortega y en honor a las víctimas de abril.

Yubrank Suazo expresó que abril nació en las calles por eso tres años después siguen movilizados para demostrar al régimen de Daniel Ortega que no tienen miedo “vemos una policía pagada por el pueblo nicaragüense pero al mando de Daniel Ortega que tiene que amedrentar y asediar con armas para callar la voz de abril, pero la voz continúa más fuerte y clara exigiendo libertad para los presos políticos y demandar la justicia para los asesinados”

Para Suazo, el asedio policial armado refleja “cobardía” “ es un régimen que sabe que el 7 de noviembre el pueblo va a pasarle la cuenta por medio de un proceso democrático, vemos una policía nacional que está tirando agua sucia y piedras, es el temor de Daniel Ortega, está amedrentando, son unos cobardes estos personeros del orteguismo”

La abogada María Asunción Moreno manifestó que la demanda de abril sigue vigente, justicia para las víctimas y liberación de los presos políticos “Estamos aquí para seguir demostrando que el pueblo quiere justicia, libertad y democracia, justicia para las víctimas, libertad para los presos políticos y democracia para todos los nicaragüenses, incluidos los que nos reprimen y queremos una reforma verdadera para demostrar nuestra voluntad en un proceso democrático legal”

En dicha protesta resultó agredida uno de los médicos de la UMN “se quisieron meter a la Unidad Médica Nicaragüense, me agredieron, me quebraron uno de los escudos de la policía en el brazo, en estos momentos le quieren arrebatar a la doctora la bandera, son agresiones físicas a todos los médicos”

Al lugar llegó el aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, quien coincidió con Suazo al manifestar que el Estado de sitio policial en Managua refleja “terror” al pueblo nicaragüense “La presencia policial sólo refleja temor, miedo del dictador a la libertad, cuando uno ve las calles así militarizadas es que le tiene miedo y terror a la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense que está aquí en esta lucha”

Chamorro expresó que el espíritu de abril sigue firme y digno, seguirán demandando condiciones para elecciones sin reos políticos “no hay posibilidad de hacer elecciones con estas condiciones, si las elecciones fueran mañana, no puedes hacer proselitismo político, pero eso no significa que nosotros vamos a renunciar a la lucha, va haber un momento que vamos a tener que tomar la decisión si las condiciones están dadas o no para ir a elecciones”.

Agresión a periodistas

Un equipo periodístico de Acción 10 integrado por la reportera Valeska Rivera y el camarógrafo Ronal Reyes fueron asediados, intimidados y agredidos por agentes policiales cuando se dirigían a cubrir la protesta de la Alianza Cívica.

Rivera explicó que oficiales los amenazaron con llevarlos detenidos mientras le tomaban fotografías “nos mandaron a un civil (paramilitar) que anda de camisa verde en moto para que nos grabara, en reiteradas ocasiones lo han hecho tiene cantidad de fotos de nosotros, retuvieron a mi camarógrafo nos dijeron que no, nos detuviéramos que nos retiráramos del lugar, golpearon el jeep “sigan su camino”; mi camarógrafo se bajó a cuestionar lo que íbamos a grabar y amenazaron con llevárselo”, denunció.