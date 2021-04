7:35 a.m.

El exmagistrado Rafael Solís, ex vice Presidente de la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua y ex jefe político del FSLN en el Poder Judicial, consideró que las menciones o sospechas de lavado de dinero hacia la familia presidencial encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, seguirán siendo investigadas por Estados Unidos. Un informe de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado publicado en marzo del 2021 también mencionan a CARUNA en esas operaciones.

"Es fuerte lo que se ha dicho en algunos informes del Departamento de Estado, en diferentes instancias del Senado ese es un tema que es delicado y creo que lo van a seguir investigando, no creo que hasta que no tengan seguridad, vayan a tocarlo como fuente de sanciones a Ortega y toda su familia, hasta que no tengan las pruebas en ese tipo de actividades" analizó Solís desde su exilio en Costa Rica.

Las principales sanciones que han recibido funcionarios de Ortega ha sido por corrupción y violación de derechos humanos. Pero en el caso de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja dictadora, fue señalado por el Departamento del Tesoro de "lavado de dinero" y es por eso que lo sancionaron el año pasado.

"La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega; José Jorge Mojica Mejía; y dos compañías que usan para distribuir propaganda del régimen y lavar dinero" menciona el comunicado publicado el 17 de julio del 2020.

Los focos están sobre los Ortega Murillo y Solís no descartó que con la Ley RENACER, Daniel Ortega sea sancionado, e insistió en la gravedad de las menciones por lavado de dinero e incluso por la falta de transparencia con las apariciones de dinero de hasta 2 millones de dólares y sin detenciones.

"La falta de transparencia genera preocupaciones sobre el destino final de los fondos incautados, que pueden destinarse a apoyar actividades represivas contra oposición, con la facilitación del gobierno de Ortega”, señala el Departamento de Estado

"En este informe en el de hace 3 semanas aparece la mención pero habrá que esperar las decisiones que tomen, esas son decisiones del Presidente a veces motivadas por el Congreso, por el Departamento de Estado, Departamento del Tesoro o por los órganos que tienen ellos y eso no se está dando todavía, salvo referencia que han hecho en algunos informes a esa situación, no quiero adelantarme en esa opinión" dijo Solís ante la pregunta de 100% Noticias.

Informe de EEUU

La familia presidencial en Nicaragua está bajo el escrutinio de los Estados Unidos y podrían caerle más sanciones, tras el informe que presentó el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre lavado de dinero, narcotráfico, corrupción y crimen organizado donde destacan que la familia presidencial está buscando como sacar sus riquezas.

“Las designaciones de la OFAC siguen a las sanciones contra las empresas controladas por la familia del presidente Ortega. Estas acciones presentan un mayor riesgo de que se filtren fondos ilícitos al sistema financiero y como la primera familia ( presidencial) busca trasladar su riqueza a activos que puedan transitar fronteras” detalla el informe de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

Para el Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, la mención de la familia Ortega Murillo en este demoledor informe del Departamento de Estado, sugiere que vienen más sanciones y están más vigilados de cada operación financiera que hagan para buscar como lavar el dinero producto de la corrupción tanto afuera como adentro de Nicaragua.

"Habla de la primera familia, de la familia presidencial que buscan como trasladar sus riquezas y activos que puedan transitar fronteras. Es decir lo que está planteando el gobierno de Estados Unidos, es que empezando por la familia presidencial Ortega y Murillo están buscando como trasladar todo ese capital a paraísos fiscales, lo que se puede esperar es que haya más observación sobre todo estos capitales. Me llama la atención que habla de CARUNA, la cooperativa de ahorro y crédito que en algún momento Enrique Sáenz (economista) había denunciado la devolución de 2 mil 500 millones de dólares, es decir a partir de ahí se puede empezar a medir, el capital de los Ortega Murillo y sabemos que todo esto no es producto de trabajo sino que es por la cooperación venezolana" analizó Samcam.