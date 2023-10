Opositores Nelson Lorío y Balbino Colleman presos en el Chipote

10:13 AM

Nelson Lorío, padre del niño Teyler Lorío, asesinado en la represión del 2018, y Balbino Colleman están presos en el las celdas de Auxilio Judicial, conocidas como el Chipote en Managua, confirmaron a 100% Noticias sus familiares quienes esta mañana se movilizaron al lugar ya que ambos estaban desaparecidos desde la noche del martes. Lorío es integrante de la Asociación de Madres de Abril, que aglutina a familiares víctimas de la represión. Tanto Colleman y Lorío son activos opositores al régimen de Daniel Ortega, por ser víctimas de persecución

La abogada Yonarqui Martínez dijo a 100% Noticias que se presentó con la esposa de Lorío y hermana de Colleman al Chipote la mañana de este miércoles y los oficiales del portón les informaron que los habían detenido porque supuestamente se "robaron" un vehículo, pero lo absurdo del caso es que ambos no saben ni conducir, aseguró Martínez.

Karina Navarrete Sánchez, esposa de Lorío informó a 100% Noticias que desde las 7 de la noche de ayer martes, su esposo salió a pie con dirección al Maxi Palí del barrio Waspam, la familia vive en Villa San Jacinto de Managua. Lorío se comunicó con su esposa y le dijo que había llegado bien al punto donde se encontraría con Balbino.

"Le chatie a las 5am, le llegan mensajes pero no los lee, le marco y no contesta, la verdad es que a él lo andan persiguiendo, llegan las patrullas a la casa y a lo mejor lo echaron preso" aseguró Sánchez.

La hermana de Balbino Coleman, la señora Reyna López, aseguró a 100% Noticias que salió también a pie desde la Colonia Pedro Joaquín Chamorro, no dijo a donde se dirigía. Se despidió de su padre a eso de las 6:30 pm, lo han llamado y no contesta el celular.

"Balbino estuvo hablando por teléfono y a eso de las 6:30 pm le dijo a mi papa que ya venía que no se preocupara, eran como las 6:30 pm se fue, no contesta, le hemos puesto mensajes y queda en visto, no contesta" manifestó la hermana de Balbino.

Balbino estuvo atrincherado en su Universidad, la UNAN-Managua durante la rebelión de abril del 2018. Él fue expulsado junto a más de 100 estudiantes, se tuvo que exiliar en Panamá por año y medio, regresó a Nicaragua en Septiembre del 2020 por el grave estado de salud de su madre quien falleció el 8 de diciembre del año pasado.