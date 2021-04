Más de 943 agresiones contra periodistas registra informe de Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más presentó el informe libertad de expresión y prensa en Nicaragua 2020-2021, el cual revela que aumentaron las agresiones contra periodistas en el país.

El defensor Braulio Abarca informó que desde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo llegó al poder en 2007 se empezaron a reportar las primeras violaciones a derechos humanos, luego en 2015-2018 incrementó de “forma abismal” las violaciones, las cuales fueron documentadas por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

“Dentro de los hallazgos se pueden observar testimonios y asedios contra periodistas a través de acciones que recrudecieron la libertad de expresión y prensa nacional no hubo departamentos y municipios donde no se reporten violaciones, las principales fuerzas policiales, para policiales, funcionarios públicos”, dijo Abarca

El informe contabiliza más de 943 agresiones contra periodistas “debidamente documentados y debidamente registrados, quisiéramos también presentarle una línea del tiempo en el que se observaron los principales eventos que generaron las violaciones en todo el país”, explicó el defensor.

El informe fue dedicado a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, principalmente al periodista Ángel Gahona, asesinado el pasado 21 de abril 2018 en Bluefields.

“Ángel Gahona y todas las víctimas de la barbarie en los últimos años, le dedicamos este informe recordar que Ángel Eduardo Gahona, además, de periodista era hijo, esposo y padre de un niño y una niña, a 1095 días de su asesinato sus padres, esposa, hijos, gremio periodístico y el país entero continúa demandando justicia”, expresó Juan Carlos Arce del Colectivo.

En la presentación del documento participaron Mónica Valdés, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y Caribe (AMARCALC) y el periodista Wilih Narváez de Divergentes.

La periodista Mónica Váldes se solidarizó las familias en el tercer aniversario del asesinato Ángel Gahona y de todas las víctimas fatales “la situación de Nicaragua es fundamental porque se trata de un país hermano, un país que admiramos en su época de transformación y hoy vemos denuncia incansable por la vulneración de los derechos humanos”

Valdés llamó al régimen sandinista a derogar las leyes arbitrarias “las emisoras comunitarias continúa siendo víctimas de estigmatización en un ambiente altamente polarizado, exhortamos a las autoridades de Nicaragua a que faciliten el desarrollo y el fortalecimiento de las propuestas de comunicación comunitaria existentes (...) instamos a la Asamblea Nacional para que se deroguen las leyes recién aprobadas como la llamada Ley de Ciberdelitos porque consideramos que afecta el ejercicio de un periodismo libre y las garantías a la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la comunicación”, dijo.

El periodista Wilih Narváez expresó que Danie Ortega pretende silenciar a la prensa independiente para que se “venda” un mismo discurso “una falsa paz” “quien instalar una cubanización donde las voces opositoras, donde la injusticia y los atropellos del régimen no se conozcan, para que el mundo no pueda ver lo que ocurre verdaderamente en Nicaragua, no hay acceso a la información pública y esto lo podemos ver en el contexto de la pandemia donde impera el secretismo y un gran reto a los periodista nicaragüense porque con mucha objetividad se batalló contra tanta información falsa que circulaba diariamente sobre estos temas y sobre el tema de la represión durante el estallido social”, manifestó.